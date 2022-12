Südschnellweg Hannover: So war das Showdown-Wochenende vor dem Start der Rodungen in der Leinemasch

In der Leinemasch in Hannover gab es am Sonntag noch einmal brenzlige Situationen, als Aktivisten einen weiteren Baum am Südschnellweg besetzten. Am Ende aber blieb alles friedlich. Am Montag beginnen die Rodungen – und massive Verkehrsbehinderungen.