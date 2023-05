﻿Medizinstrategie 2030 nimmt erste politische Hürde

Hannover. Die Medizinstrategie 2030 für das Klinikum Region Hannover hat die erste politische Hürde genommen: Der Sozialausschuss der Region hat am Dienstag den Plänen zum Umbau des kommunalen Unternehmens mehrheitlich zugestimmt – abschließend fällt die Entscheidung in der kommenden Woche am 23. Mai in der Regionsversammlung.

Ob es dort ebenfalls eine politische Mehrheit gibt für die Umbaupläne, ist nach der Sitzung des Sozialausschusses vom Dienstag wahrscheinlicher geworden. Die Fraktionen von SPD und Grünen haben nämlich kurzfristig eine Änderung in der Strategie vorgelegt– zum Wohle der Krankenhausstandorte Lehrte und Laatzen und haben damit ganz offensichtlich Kritiker in den eigenen Reihen wieder eingefangen.

Allerdings bleibt es dabei, dass Lehrte als Ersatz für das Krankenhaus ein Mini-Krankenhaus bekommen soll, in Fachkreisen auch Regionales Gesundheitszentrum (RGZ) genannt. In einem Neubau am bisherigen Klinikstandort sollen dann eine ambulante Versorgung von Patientinnen und Patienten, Fachabteilungen wie zum Beispiel für Innere Medizin oder Unfallchirurgie und Orthopädie unterkommen, dazu auch 15 bis 20 Krankenhausbetten.

Lehrte: Ein Gesundheitscampus als Alternative zum RGZ

Neu aufgenommen wird die Alternative, dass Lehrte ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in kommunaler Trägerschaft erhält, sollte sich ein Regionales Gesundheitszentrum nicht realisieren lassen. In diesem MVZ als Gesundheitscampus arbeiten ambulant tätige Ärzte unter einem Dach zusammen. Vorteil: Der angestellte Arzt trägt kein ökonomisches Risiko, er wäre beim KRH angestellt, und das Risiko einer Praxisgründung wird auf diese Weise reduziert. Ein MVZ wird in der Medizinlandschaft als ein zukunftsfähiges Modell angesehen.

„Sowohl RGZ als auch MVZ sollen zur Verbesserung der ambulanten Notfallversorgung führen“, heißt es in dem beschlossenen Antrag. Den hat die Gruppe CDU und FDP nicht mitgetragen, was nicht verwundert, da sie die gesamte Medizinstrategie bislang ablehnt. Ins MVZ Lehrte könnten eine Dialyse und Diabetologie, hausärztliche Internisten und Allgemeinmediziner (mit kleiner Chirurgie) mit erweiterten Öffnungszeiten als Notfallanlaufstelle unterkommen, so ein Vorschlag.

Annahme der Medizinstrategie hängt weiter am seidenen Faden

Für Laatzen wurde zudem neu aufgenommen, dass neben der Grund- und Regelversorgung noch ambulante Angebote hinzukommen. Zudem wird die Modernisierung der zentralen Notaufnahme fortgeführt. Allerdings bleibt es dabei, dass Laatzen drei Abteilungen (Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie) verliert. Das Klinikum wird über die aktuellen Pläne am Mittwoch, 17. Mai, in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr auf dem Bauernmarkt in Laatzen, Leineplatz, informieren.

Wie am Rande der Sitzung zu erfahren war, haben die Nachbesserungen dazu geführt, dass zumindest SPD-Regionsabgeordneter Ernesto Nebot Pomar aus Laatzen nun kompromissbereit ist, die Medizinstrategie mit zu tragen. Bei Helga Laube-Hoffmann aus Lehrte ist das aktuell noch nicht klar. Sollte zumindest Nebot Pomar die Strategie mittragen, würde dies für eine hauchdünne Einstimmen-Mehrheit bei der abschließenden Abstimmung in der kommenden Woche sorgen.

Dass die Verabschiedung der Medizinstrategie am 23. Mai noch einmal verschoben wird, ist nach einer Anhörung am Dienstag im Sozialausschuss durch Krankenhausexperten nicht zu erwarten – sie haben eindringlich für eine rasche Umsetzung geworben. Wörtlich sagte Christian Karagiannidis, Mitglied der Expertenkommission des Bundesgesundheitsministeriums zur Kranenhaus-Reform: „Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu sichern und dem Antrag zur Medizinstrategie zustimmen, der wirklich Hand und Fuß hat. Das wäre ein deutschlandweites Signal. Hannover wird wahrgenommen. Sie sind nicht irgendwer.“

Über die Medizin-Strategie informiert das KRH ein weiteres Mal an einem Infostand am Montag, 22. Mai, auf dem Kröpcke in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr.

