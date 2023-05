﻿Von Bibel bis Bollerwagen: Was feiert man noch mal Himmelfahrt?

Christlicher Festtag

Nach der Auferstehung und Ostern (links) kommt die Himmelfahrt Christi: So zeigt die "Goldene Tafel" im Landesmuseum Hannover das Geschehen.

Christliche Feiertage wie Himmelfahrt prägen unseren Kalender – doch die religiöse Bedeutung der Tage ist vielen heute fremd. Was genau feiern wir an diesem Donnerstag noch mal? Was hat der Vatertag damit zu tun? Und haben Sauftouren einen theologischen Background? Ein kleiner Überblick zwischen Bibel und Bollerwagen: Himmelfahrt für Anfänger.

