﻿Amtsgericht Hannover: Mehr Immobilien werden zwangsversteigert

Die radikale Zinswende und die Inflation bringt Immobilieneigentümer an ihre Grenzen. Können sie ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, droht im schlimmsten Fall die Zwangsversteigerung. Die Zahl dieser Verfahren nimmt am Amtsgericht Hannover inzwischen deutlich zu.

Hannover. Führen die Zinswende, die sinkende Kaufkraft, die hohe Inflation und die schwache Konjunktur auch in Hannover zu einem Anstieg der Zwangsversteigerungen? Am Amtsgericht in der Landeshauptstadt zeichnet sich ein erster leichter Trend ab.