﻿Höher als vor Corona: Ladendiebstähle in Hannover nehmen stark zu

Hannover. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 war die Zahl der Ladendiebstähle in Hannover und dem Umland stark gesunken. Die Zahlen für 2022 zeigen nun einen gegensätzlichen Trend. „Wir sehen im Jahr 2022 einen Höchstwert im Vergleich der vergangenen fünf Jahre“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. Mehr als 8300 Fälle erfassten die Behörden im vergangenen Jahr. Damit liegen die Zahlen sogar deutlich über dem Vor-Corona-Niveau: Im Jahr 2019 hatte es fast 1000 Fälle weniger gegeben.

Die Polizeidirektion Hannover macht die Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Jahr 2022 verantwortlich für die steigenden Zahlen. Seitdem hielten sich wieder mehr Menschen in den Innenstädten auf. „Dadurch ergeben sich nunmehr auch wieder häufiger Tatgelegenheiten“, sagt Shapovalova. Wie die Tatorte zeigten, schlügen die Täter vor allem in Warenhäusern und in anderen Ladengeschäfen zu.

Im Vergleich der vergangenen fünf Jahre ebenfalls auffällig: Die Fälle von stehlenden Jugendlichen nehmen zu. „Von 2021 zu 2022 hat sich die Anzahl der tatverdächtigen Jugendlichen verdoppelt“, sagt Shapovalova.

Inflation als Grund? Der Handelsverband ist skeptisch

Die Zahlen aus Hannover decken sich mit dem deutschlandweiten Trend. Demnach stieg die Anzahl der angezeigten Ladendiebstähle 2022 im Bundesgebiet laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik gegenüber dem Vorjahr um 34,4 Prozent auf fast 345.000 Fälle. Die Zahl der Anzeigen lag damit auch um 5,8 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau. Auch Niedersachsen verzeichnete laut der polizeilichen Kriminalstatistik im vergangenen Jahr wieder steigende Zahlen. Eine Folge der Inflation und der Geldnot?

Einen direkten Einfluss erkennt Karin Schindler-Abbes, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Hannover, nicht. Wertvolle Ware sei bei vielen Tätern beliebter als Alltagsgegenstände. „Niemand braucht aber unbedingt Champagner oder ein iPhone 14“, sagt sie. Daher geht sie davon aus, dass nicht etwa für den Eigenbedarf, sondern zum Weiterverkauf gestohlen werde – das sei über das Internet direkt und ohne Zwischenhändler möglich.

Händler sorgen sich um die Sicherheit

Die steigende Zahl von Ladendiebstählen macht den Händlerinnen und Händlern zu schaffen. Laut Handelsverband machen sich viele in Hannover verstärkt Gedanken um die Sicherheit. Insbesondere seit der Reihe von Raubüberfällen auf Supermärkte in Hannover sei das Bewusstsein für Prävention gestiegen, berichtet Schindler-Abbes. „Viele Läden haben sich noch einmal mehr Gedanken um Sicherheit gemacht“, sagt sie. Sie nutzten vermehrt Präventionstrainings der Polizei.

