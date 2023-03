Mehrere Demonstrationen sind am Sonnabend in Hannover angekündigt. Neben der Innenstadt soll es auch Demozüge durch die Nordstadt und Hannover-Linden geben. Mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen rechnet die Polizei aber nicht.

Demo im Januar: Auch an diesem Wochenende wollen Demonstrierende wieder zur Menschenrechtslage im Iran in Hannover demonstrieren.

Linden, Nordstadt und City: Hier gibt es am Sonnabend Demonstrationen

Hannover. Mehrere Demonstrationen sind für Sonnabend, 11. März, in Hannover angekündigt. Neben der Innenstadt wollen Demonstrierende auch durch Linden und die Nordstadt ziehen. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnet die Polizei aber nicht. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewegt sich bei allen Versammlungen nur im niedrigeren dreistelligen Bereich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Innenstadt sind für Sonnabend gleich zwei Demonstrationen zur Menschenrechtslage im Iran angemeldet. Die „Iran-Demo“ ist laut Polizei von 14 bis 17.30 Uhr am Kröpcke geplant. Eine weitere Kundgebung des Forums der iranischen Demokraten und Sozialisten ist bereits um 12.30 Uhr am Steintor geplant. Von dort aus wollen die Demonstrierenden laut Polizei weiter zum Kröpcke und über die Luisenstraße zurück zum Steintor ziehen.

In der Nordstadt protestieren Demonstrierende gegen hohe Mieten

Auch in der Nordstadt wird es am Sonnabend eine Demonstration mit 100 bis 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geben: Unter dem Motto „Miethai 2.0 – Jetzt wird’s dreckig“, treffen sich die Demonstrierenden am Strangriedeplatz und fordern „Wohnraum für alle“. Der Demonstrationszug zieht laut Polizei über den Engelbosteler Damm zur Haltenhoffstraße, wo es einen Zwischenhalt geben soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Linden versammeln sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer sogenannten „Anti-Kriegs-Demo, für Frieden und gegen Waffenlieferungen“ ab 15 Uhr am Küchengarten. Sie wollen laut Polizei dann weiter über die Fortunastraße zur Grotestraße und wieder zurück zum Küchengarten ziehen. Mit größeren Verkehrseinschränkungen rechnet die Polizei in beiden Stadtteilen aber nicht.