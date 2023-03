﻿Zwei Kandidaturen: Wer führt künftig die evangelische Kirche in Hannovers Süden und Osten?

Hannover. Über viele Jahre hat Thomas Höflich das Gesicht der evangelischen Kirche in Hannover mit geprägt. Anfang Juli wird der beliebte Superintendent in den Ruhestand verabschiedet – und die Kirche steht vor einer wichtigen personellen Weichenstellung: Für seine Nachfolge kandidieren zwei profilierte Persönlichkeiten. Pastorin Meike Riedel (54) und Pastor Manuel Kronast (50).

„Beide Personen haben durch ihre persönliche Art, ihre unterschiedlichen Kompetenzen und ihre Profile überzeugt“, sagt Wencke Breyer, Präsidentin des Stadtkirchentages. Sie hat den Wahlausschuss geleitet, der schließlich „nach intensiven Bewerbungsgesprächen“ Riedel und Kronast für den Chefposten vorgeschlagen hat. Die Delegierten des Stadtkirchentages, also das Kirchenparlament, wird voraussichtlich am 31. Mai über die Personalie abstimmen.

Er geht in Ruhestand: Stadtsuperintendent Thomas Höflich. © Quelle: Samantha Franson

Zwei theologisch versierte Persönlichkeiten

Meike Riedel, geboren 1968 in Nienburg, ist seit 2006 Pastorin der Lukasgemeinde in Hildesheim sowie stellvertretende Superintendentin im Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt. Sie hat in Göttingen Theologie studiert. Hannover kennt sie aus ihrer Zeit als Sondervikarin im Christus-Pavillon auf der Expo 2000. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. „Ich habe Lust, als Superintendentin mit anderen Verantwortlichen Kirche zu gestalten, die Zuversicht ausstrahlt“, sagt Riedel. Sie schätze die lebendige Vielfalt in Hannovers Kirchengemeinden.

Sie will Superintendentin werden: Meike Riedel. © Quelle: Sabine Dörfel

Manuel Kronast, geboren 1972 in Ingolstadt, wurde katholisch getauft und trat 1998 zur evangelischen Kirche über. Er ist seit 2006 Pastor der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Badenstedt und stellvertretender Superintendent in Hannover-Mitte. Er studierte Theologie in Bethel und Münster und promovierte in Marburg. Auch er ist verheiratet und hat drei Kinder. „Für Menschen da zu sein, darum bewerbe ich mich – mit Klarheit im Gespräch, Leidenschaft für Gottesdienste, keiner Angst vor Verwaltung – und Humor“, sagt Kronast.

Er will Superintendent werden: Manuel Kronast. © Quelle: Sabine Dörfel

Predigten im April

Die Kandidatin und der Kandidat präsentieren sich vor der Wahl öffentlich mit eigens gestalteten Gottesdiensten in der Petrikirche in Kleefeld, wo auch das Büro der Superintendentur ist. Kronast wird dort am Sonntag, 16. April, predigen. Am Sonntag, 23. April, hält dann Riedel ihre Aufstellungspredigt. Beide Gottesdienste beginnen um 15 Uhr.

Zum evangelischen Stadtkirchenverband, an dessen Spitze Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes steht, gehören rund 170.000 Mitglieder in 19 Gemeinden. Er ist in drei Amtsbereiche gegliedert. Der Bereich Süd-Ost, den Kronast und Riedel künftig leiten wollen, reicht von Isernhagen-Süd, Misburg, Anderten und Bothfeld bis Bemerode, Südstadt und Wülfel. Daneben wird der künftige Superintendent oder die künftige Superintendentin aber auch für Fachaufgaben in ganz Hannover zuständig sein.