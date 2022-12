﻿Ein letztes Weihnachtskonzert für Sterbende in Hannover

Hannover. Es wird ihr letztes Weihnachten werden – oder auch nur ihre letzte Vorweihnachtszeit. Aber die neun Bewohnerinnen und Bewohner des Uhlhorn Hospizes (Buchholz) konnten am Donnerstagnachmittag die eigene Endlichkeit für eine Stunde vergessen. Zwei junge Stipendaten der Organisation „Live Music Now Hannover“ des Violinvirtuosen Yehudi Menuhin (1916-1999) spielten wunderschöne Weihnachtslieder – eines der Konzerte, die auch für die Beschäftigten des Hospizes etwas ganz Besonderes bedeuten. Die Japanerin Hinako Inoue (25) am Klavier und der Chinese Qingzhu Weng (21) mit der Violine gaben in feierlicher Garderobe alles, um den sterbenskranken Menschen einen schönen Nachmittag zu machen.

Die Idee, die Musik zu jenen zu bringen, die nicht oder nicht mehr zum Livekonzert gehen können, hatte der große Meister selbst. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg spielte Yehudi Menuhin in Lazaretten, für Geflüchtete, Verwaiste und Überlebende der Shoah. Dessen „Live Music Now“ Vereine organisieren auch heute noch eintrittsfreie Konzerte in Gefängnissen und Psychiatrien, in Senioren- und Pflegeheimen und eben auch in Hospizen.

Ein letztes Weihnachtskonzert für Sterbende im Uhlhorn Hospiz.

„Musik tröstet, Musik heilt, Musik bringt Freude“

Seit 2004 kommt „Live Music Now“ Hannover ins Uhlhorn Hospiz, besonders begabte Studierende der Musikhochschule Hannover mit diesem Stipendium spielen auf. „Die Nachwuchskünstler erleben in dieser besonderen Atmosphäre ein außergewöhnliches Publikum und eine außergewöhnliche Resonanz“, erklärt „Live Music Now“-Vorständin Juliane Ellen Dohme. „Sie spüren, was Musik bedeuten kann. Menuhin hat gesagt: Musik tröstet, Musik heilt, Musik bringt Freude. Das ist auf beiden Seiten ein großer Gewinn.“

Drei Bewohner und Bewohnerinnen genossen das Konzert direkt vor Ort. Nicht alle kamen aus ihren Zimmern, aber alle konnten der Musik lauschen. „Manche wollen das nicht, weil die Musik so sehr aufwühlend ist und berührt“, weiß die Leiterin und Seele des Hospizes, Gabriele Kahl, aus Erfahrung. Wer dabei ist, wurde auf eigenen Wunsch nochmal schick gemacht, „ein Fußbad für die eine Dame, die hatte auch noch Besuch dabei, das war etwas ganz besonderes“. Es war durchaus ein Wunschkonzert, „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel und „Mariä Wiegenlied“ von Max Reger berührten auch „Schwester Gabi“ ganz tief. „Das Klavier kann aufnehmen und so können wir jetzt immer ,Tochter Zion’ in der Weihnachtszeit hören.“

Ein E-Piano als Weihnachtsgeschenk

Auch dabei war Ariane Jablonka, Geschäftsführerin des Klavierhaus Döll, die dem Hospiz ein E-Piano von Yamaha im Wert von 1500 Euro gestiftet hat, nun kam es erstmals zum Konzert-Einsatz. „Mein Mann ist Anfang letzten Jahres an einer schweren Krebskrankheit verstorben“, sagte sie. „Da hatte ich den ersten Kontakt zum Uhlhorn Hospiz. Die Hospize schenken uns leidenden Angehörigen und auch den Schwerstkranken ganz viel Mut und Hoffnung in einer schweren Zeit, man ist hier gut aufgehoben, die Leute sind mit ganz viel Herz und Liebe dabei.“

Die Macherinnen und die Künstler: Ariane Jablonka, Hinako Inoue und Qingzhu Weng, Anke Reichwald, Gabriele Kahl und Juliane Ellen Dohme (von links).

Nachdem Hospiz Geschäftsführerin Anke Reichwald ihr erzählt hätte, dass auch junge Menuhin-Stipendiaten hier auftreten würden – „ich kenne deren Qualitäten“, habe sie nicht lange nachgedacht und dem Hospiz ein vorweihnachtliches Geschenk gemacht. „Das kann man laut und leise regeln und gut transportieren, auch in die Zimmer der Bewohner bringen.“ Dass solche begabten jungen Künstler das Instrument spielen würden, „freut mich besonders“.