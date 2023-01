﻿Mit E-Ladestationen in der Tiefgarage: Meravis baut 19 neue Wohnungen in Ricklingen

Die Immobiliengruppe Meravis schafft an der Willführstraße in Ricklingen neuen Wohnraum. Die 19 Wohnungen, davon 16 barrierearm, sollen bis 2025 fertig werden. Zudem hat der Bezirksrat grünes Licht für 136 Mikroapartments am Göttinger Hof gegeben.

