﻿Nur Tempo 100 erlaubt: Raser mit mehr als 200 Stundenkilometern erwischt

Hannover/Burgdorf. Ein Mann ist mit mehr als 200 Stundenkilometern mit seinem Wagen über die Autobahn bei Burgdorf gerast. Dabei ist dort laut Polizei nur Tempo 100 erlaubt.

Regelmäßig misst die Polizei die Geschwindigkeit auf Hannovers Straßen. Am Freitag, 11. August, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten über mehrere Stunden an der Autobahn 37 auf Höhe der Anschlussstelle Beinhorn (Burgdorf) in Richtung Celle den Verkehr – und ertappte nach eigenen Angaben zahlreiche Raser. „Mehr als ein Dutzend von ihnen war dabei mindestens 51 km/h zu schnell unterwegs“, sagt Dennis Diroll von der Polizeidirektion Hannover.

Mann mit Mercedes auf der Autobahn bei Burgdorf erwischt

Spitzenreiter war ein Mann aus Gifhorn: Mit seinem Mercedes AMG raste er mit einer Geschwindigkeit von 213 Stundenkilometern über die Fahrbahn. „Damit brachte der Mann nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende in große Gefahr“, so der Sprecher.

Dem Fahrer droht nach Angaben der Polizei nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro. „Hinzu kommen zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot“, so Diroll. Insgesamt waren laut Polizei knapp 150 Verkehrsteilnehmende teils deutlich zu schnell unterwegs. Umgerechnet sind das Bußgelder in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

