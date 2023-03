﻿Hotelkosten zur Hannover-Messe: Bis zu 13-facher Preisanstieg

Übernachtungen in Hannover

Aufschlag: Das Prizeotel an der Hamburger Allee erhöht die Preise zur Hannover-Messe um das 13-fache.

Ein Hotel am Cityring nimmt am ersten Messetag 2023 für eine Person 760 Euro – statt des regulären Montagspreises von 59 Euro. In einem anderen müssten Messegäste, die jetzt noch buchen, gut 1800 Euro für die drei Messenächte zahlen. Beim Hotelverband Dehoga heißt es allerdings, solche Preise würden eigentlich nie wirklich verlangt. Sie dienten anderen Gründen.

