﻿Hannover Messe: Droht zum Start ein Verkehrschaos?

Bauarbeiten in Laatzen

Nach der Bombensprengung Anfang März stehen am Montagabend Restarbeiten an den Üstra-Gleisen der Linie 1 in Laatzen-Mitte an. Die Stadtbahnen werden deshalb durch Grasdorf umgeleitet. Ersatzbusse sind eingerichtet.