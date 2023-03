Messerangriffe in Hannover: Zahl der Attacken steigt

Polizeiliche Kriminalstatistik: Was wird erfasst?

Die sogenannte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bildet nur die der Polizei bekannt gewordenen Straftaten ab. Die Daten werden erfasst, wenn die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen hat und die Akten etwa an die Staatsanwaltschaft abgibt. Damit handelt es sich bei der PKS um eine sogenannte Ausgangsstatistik. Sie erfasst die Daten unabhängig vom Tatzeitpunkt. Die PKS kann daher weniger aktuell werden, wenn lange ermittelt wird. So kann es vorkommen, dass etwa die Zahl tödlichen Attacken von den tatsächlichen Fällen in einem Jahr abweicht. Dazu werden nicht alle Delikte in der Statistik erfasst: Nicht dabei sind in der Regel Ordnungswidrigkeiten, Verkehrs- und Staatsschutzdelikte. Dazu erfasst die PKS weder den Ausgang des Gerichtsverfahrens noch das sogenannte Dunkelfeld, also die Delikte, die den Behörden verborgen bleiben. Erhöht die Polizei beispielsweise ihre Kontrollen oder zeigen mehr Menschen eine Straftat an, können sich auch die Grenzen zwischen Dunkel- und Hellfeld verschieben.