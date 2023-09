Hannover

In Stöcken haben zwei Männer am Montag einen 27-Jährigen niedergestochen und sind anschließend geflohen. Nun konnte die Polizei zwei Verdächtigen in Mainz aufspüren. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket