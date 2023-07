﻿Wissenschaftler an der Medizinischen Hochschule Hannover erzielen Erfolge beim Kampf gegen multiresistente Keime

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Ex-96-Spieler

Einst hat er in Hannover bei 96 gespielt, mittlerweile tut er das in der Heimatstadt seiner Frau: In Augsburg haben Matthias Ostrzolek (33) und Anne-Kathrin Ostrzolek-Ertl (39) kürzlich kirchlich geheiratet. Uns hat die Braut erzählt, wie es war – und wann sie mal in die Stadt kommt.