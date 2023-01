Rettung im Notfall: CDU will Defibrillatoren in allen städtischen Gebäuden in Pattensen

Sie können Leben retten: Defibrillatoren helfen bei akuten Herzattacken. Doch in Pattensen sind sie bisher kaum in städtischen Gebäuden zu finden. Das will die CDU ändern. Wie viele Gebäude haben Bedarf, und was kostet die Ausstattung? Die Stadtverwaltung hat jetzt eine erste Einschätzung gegeben.