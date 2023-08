﻿Alarm in Hannover: MHH meldet viele Fälle mit schweren Pilzvergiftungen

Hannover. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) schlägt Alarm: Derzeit häufen sich die Fälle schwerer Pilzvergiftungen. Seit Anfang August hat die MHH bereits sechs Personen auf der Intensivstation behandelt. Einer der Patienten sei inzwischen gestorben, bei einem anderen Patient muss möglicherweise eine Leber transplantiert werden.

Die meisten Patientinnen und Patienten stammen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion und des Mittleren Ostens. Für die Vergiftungsfälle verantwortlich ist vor allem der Knollenblätterpilz. „In den Heimatländern der betroffenen Personen ist der Knollenblätterpilz vermutlich weniger verbreitet. Hier in Deutschland wird aufgrund von Unkenntnis die Gefahr des Pilzesammelns oft nicht ausreichend ernst genommen“, erklärt der stellvertretende Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie, Prof. Dr. Markus Cornberg. „Auch Handy-Apps oder Pilzbücher schützen nicht vor Verwechslung.“ Eine unzureichende Kenntnis der einzelnen Pilzarten könne schnell zu Vergiftungen und Leberversagen führen.

Sachverständiger berät Pilzsammler

Wegen der großen Gefahr sollten Pilzsammlerinnen die gefundenen Pilze vor dem Verzehr von einem Pilzsachverständigen bestimmen lassen. Das Giftinformationszentrum-Nord rät darüber hinaus Schulungen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zu besuchen, bevor es ans Pilzesuchen geht.

In Hannover bietet das Schulbiologische Zentrum Schulungen mit geführten Pilzexkursionen an, die Termine für dieses Jahr sind allerdings bereits ausgebucht. Pilzsammler können sich bei Pilzsachverständigen informieren, in Hannover schaut sich zum Beispiel Andreas Tolxdorf, Telefon (0157) 53060728, den Korb mit frisch gesammelten Pilzen an und berät die Sammler ehrenamtlich. Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie hat Pilzsachverständige auf ihrer Internetseite aufgelistet.

Bei Verdacht den Notarzt rufen

Besteht der Verdacht einer Pilzvergiftung, sollte dringend der Notarzt gerufen werden, rät die MHH. Zur Erleichterung der Diagnose sollten Pilzreste und Erbrochenes aufgehoben werden. Schnelle Hilfe bei Vergiftungen gibt auch das Giftinformationszentrum-Nord an der Uni-Klinik in Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 19240.

