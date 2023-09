﻿MHH-Vizepräsidentin bekräftigt Bedenken gegen Stadtbahnanschluss für Neubau

Groß-Buchholz. Vor zwei Jahren rückten auf dem 16 Hektar großen Kleingartengelände westlich des Stadtfelddamms in Groß-Buchholz die Bagger an; Lauben wurden abgerissen, der Boden gerodet. Das Milliardenprojekt der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), ein neues Bettenhaus mit Operationssälen und Intensivstation, schien auf gutem Weg. Doch mittlerweile hat sich die Natur das Gelände zurückerobert. Frühestens in sechs Jahren soll nach dem Zeitplan des Wissenschaftsministeriums mit dem Bau begonnen werden. „Wir wollen versuchen, dass es schneller vorangeht“, versicherte Martina Saurin, Vizepräsidentin der MHH, in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Buchholz-Kleefeld. Um die Planung zu beschleunigen, werde man das Gelände in Kürze erneut roden lassen und im nächsten Jahr mit der Suche nach Blindgängern beginnen. Es gebe acht Stellen im Boden, die Experten nach Auswertung von Luftaufnahmen als kritisch einschätzten. Baustart könne dann vielleicht schon in zwei Jahren sein.

Hier wird demnächst für den MHH-Neubau gerodet: Holger Sann, Matthias Woithe und Birgit Riethmüller zeigten vor Wochen, wie sich die Natur auf der ehemaligen Kleingartenfläche entwickelt hat. © Quelle: Rainer Dröse

Martina Saurin: Keine Trasse „direkt durch die Zahnklinik“

Auf kritische Nachfragen stieß im Bezirksrat vor allem das Thema Stadtbahnanschluss, das in jüngster Zeit öffentlich für Irritationen gesorgt hatte. Nach wie vor steht ein Beschluss über den von der Region favorisierten Bau einer neuen Trasse vom Weidetorkreisel zum Stadtfelddamm, finanziert von Bund und Land, aus. Land, Region und Stadt Hannover strebten eine einvernehmliche Lösung für eine „optimale Anbindung“ der MHH an die Stadtbahn an, hatte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) im August mitgeteilt. Vizepräsidentin Saurin bekräftigte jetzt gegenüber dem Bezirksrat, dass eine neue Bahn-Haltestelle am Stadtfelddamm – zusätzlich zu den beiden bereits vorhandenen Haltestellen an der Karl-Wiechert-Allee – zwar eine gute Sache sei. „Aber es kann nicht sein, dass die neue Trasse dann direkt durch die Zahnklinik verläuft.“

MHH Stadtbahnanschluss, geplante Strecke, Neubau, Mhh Neubau, Podbielskistraße zur Karl-Wiechert-Allee, Nackenberg zu Spannhagengarten © Quelle: flei

Planerin zweifelt Wirtschaftlichkeit der neuen Trasse an

Außerdem müsse eine teure neue Stadtbahn auch wirtschaftlich sein, was in diesem Fall zweifelhaft sei, da sich die Fahrgastzahlen nicht erhöhen würden. Weder werde die MHH künftig mehr Personal beschäftigen, noch werde mit dem Neubau die Patientenzahl steigen. Zwei Drittel der Krankenversorgung finde weiterhin auf dem alten MHH-Gelände statt, das bereits heute gut mit der Bahn erreichbar sei.

Zwei Drittel der Krankenversorgung finde künftig weiterhin auf dem alten MHH-Gelände statt, sagt © Quelle: Rainer Dröse

Ob alte Gebäude wie das Bettenhaus abgerissen würden, sei noch offen, teilte Saurin mit. Seit Jahresanfang hat die MHH die Bauherrenverantwortung für alle Bauprojekte auf dem Bestands-Campus. Gutachter untersuchen seitdem, welche Gebäude durch den Umzug der Kliniken in den Neubau auf dem Gelände frei werden und ob andere Nutzungen möglich sind, möglicherweise durch Verwaltungs- oder Hochschulabteilungen, deren Räume in einem schlechten Zustand sind. Auch wisse man nicht, ob es für weitere Bauprojekte Geld vom Land oder von Investoren geben wird.

Neues Parkhaus am Stadtfelddamm geplant

Bislang ist einzig der erste Bauabschnitt am Stadtfelddamm genehmigt. 1,05 Milliarden Euro an Sondervermögen stellt das Land für den hochmodernen Neubau auf dem alten Kleingartengelände zur Verfügung; federführend ist die Baugesellschaft HBG, an der die MHH und eine landeseigene Dachgesellschaft für Bauvorhaben beteiligt sind. 2033, so das Ziel der Planer, soll der Komplex mit 562 Betten, inklusive 120 Intensivbetten sowie 24 Operationssälen den Betrieb aufnehmen. Auch ein neues Parkhaus am Stadtfelddamm und Maßnahmen der Digitalisierung sind im Kostenplan vorgesehen. „Ich wünsche mir einen autofreien Campus“, sagte Vize-Präsidentin Saurin. Aber davon sei man noch weit entfernt.

