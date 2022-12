﻿Landesverband jüdischer Gemeinden: Michael Fürst erneut zum Präsidenten gewählt

Michael Fürst ist erneut zum Präsidenten des Landesverbandes Jüdischer Gemeinden gewählt worden – vermutlich zum letzten Mal: Der 75-Jährige aus Hannover will in fünf Jahren nicht wieder kandidieren.

Hannover. Seit Jahrzehnten prägt er das jüdische Leben in Niedersachsen. Jetzt wurde Michael Fürst erneut zum Präsidenten des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden gewählt. Er kündigte zugleich an, am Ende der fünfjährigen Amtszeit nicht erneut kandidieren zu wollen. "Irgendwann muss Schluss sein", sagt der Rechtsanwalt, der im vergangenen Sommer seinen 75. Geburtstag gefeiert hat.

Fürst ist seit 1980 ohne Unterbrechung Vorsitzender des fünftgrößten jüdischen Verbandes in Deutschland, der nach eigenen Angaben 8000 Gemeindemitglieder vertritt. Zu seinen Stellvertretern wurden Michael Grünberg aus Osnabrück sowie Marina Jalowaja aus Bad Nenndorf gewählt.

Angesichts der Verhaftung sogenannter "Reichsbürger" warnte Fürst, der im politischen Bereich nicht als Alarmist gilt, davor, dass der Rechtsradikalismus immer stärker in die Mitte der Gesellschaft vordringe. Er forderte zum verstärkten Einsatz für die Demokratie auf: "Es geht hier nicht nur um die Sicherheit der Jüdischen Gemeinden und der Juden in Deutschland", sagte er, "es geht vielmehr darum, dass der Staat mit seinem Gewaltmonopol die Interessen aller demokratischen Staatsbürger wahrnimmt."