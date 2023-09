﻿Trotz Inflation: Neuer Mietspiegel für Hannover kommt erst 2025

Hannover. Wegen bürokratischer Verzögerungen wird es bis voraussichtlich 2025 keine neue Daten für den 2021 erstellten Mietspiegel in Hannover und allen Umlandkommunen geben. „Wir steuern auf eine rechtliche Grauzone zu“, heißt es beim Mieterbund. Denn gerade in Zeiten hoher Inflation hätte eine neue Datengrundlage mehr Sicherheit für alle Beteiligten geschaffen.

Der Mietspiegel legt fest, wie teuer akzeptable Mieten sein dürfen. Er ist bei Neuvermietungen ebenso anzuwenden wie bei Mieterhöhungen in laufenden Verträgen. Gutachterbüros erheben dafür Daten aus Tausenden Wohnungen. Der Vorteil: Dieser sogenannte qualifizierte Mietspiegel wird nach wissenschaftlich bestätigten Kriterien erstellt und ist deshalb in Streitfällen zwischen Mietern und Vermietern gerichtsfest – wenn er alle zwei Jahre aktualisiert wird.

Mietspiegel Hannover: Zweijahresfrist läuft ab

Diese Zweijahresfrist endet jetzt im Raum Hannover: in der Landeshauptstadt Ende September 2023, in allen anderen Kommunen der Region bis spätestens November 2023. Doch mit der Neuerstellung wurde noch nicht einmal begonnen.

Schuld ist nach Angaben der Regionsverwaltung, die die Mietspiegel für alle Kommunen des Regionsgebiets seit 2010 von externen Büros erstellen lässt, eine Verzögerung bei Bund und Land. Der Bund hatte 2022 das Mietspiegelreformgesetz (MsRG) mit einigen neuen Details erlassen. Danach hatte das Land festlegen müssen, dass es das Thema weiterhin an die Kommunen delegiert. Dann wiederum habe die Region alle Kommunen fragen müssen, ob sie weiter verfahren wolle wie bisher.

Europaweite Ausschreibung

Das alles hat bis zur Sommerpause 2023 gedauert – sodass die Regionspolitik erst jetzt im September beschlossen hat, eine Firma zu suchen, die den neuen Mietspiegel erstellt. Wegen der erwarteten hohen Kosten von brutto mehr als 400.000 Euro muss diese Vergabe aber europaweit ausgeschrieben werden – auch das dauert. Frühestens Ende 2024 liege der neue Mietspiegel vor, möglicherweise aber auch erst 2025.

Wegen der veralteten Daten verliert der bisherige qualifizierte Mietspiegel jetzt seine Gültigkeit. Regionssprecherin Sonja Wendt sagt, man wolle nun Gespräche mit den Kommunen und den großen Immobilienverbänden führen, um ihn als sogenannten einfachen Mietspiegel weiterzuführen. Auch dieser einfache Mietspiegel bietet zwar eine Orientierung bei Mieterhöhungen und Neuvermietungen, kann vor Gericht aber leichter angefochten werden. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es häufiger zu Konflikten kommt“, sagt Reinold von Thadden, Prokurist beim Deutschen Mieterbund Hannover.

Inflation lässt Preise steigen

Das Thema birgt Sprengkraft, weil die Inflation die Preise steigen lässt, während der Mietspiegel weiterhin mit alten Zahlen operiert. Als Beispiel: Im bis heute gültigen Mietspiegel von 2021 war die stadthannoversche Durchschnittsmiete mit 7,84 Euro (Kaltmiete pro Quadratmeter) festgelegt worden, maximal 10 Prozent darf bei Neuvermietungen abgewichen werden. Wer zuletzt auf Wohnungssuche war, der weiß: Mit der Realität hatte das schon 2021 wenig zu tun – und hat es 2023 erst Recht nicht mehr. Wohnungen mit Quadratmeter-Kaltmieten unter 8,50 Euro sind bei Neuvermietungen kaum noch zu bekommen.

Der Grund für den niedrigen Wert: Der Mietspiegel erfasst nicht die am Markt angebotenen Miethöhen, sondern die aller bestehenden Mietverhältnisse, die in den vergangenen Jahren neu abgeschlossen wurden. So will der Gesetzgeber einen zu schnellen Anstieg von Miethöhen dämpfen.

Dem Vernehmen nach könnte die Region in ihren Gesprächen mit Kommunen und den Verbänden vereinbaren, für die nächsten zwei Jahre zumindest einen pauschalen Inflationsaufschlag vorzusehen. Damit würden die Mieten etwas nach oben angepasst – bevor im kommenden Jahr gemessen wird, wie sie sich wirklich entwickelt haben.

