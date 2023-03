﻿Birgit Ballweg ist stellvertretende Bezirksbürgermeisterin in Misburg

Verdi-Streik in Hannover: Üstra fährt nicht, Straßen voll – alle Infos zu Kitas und Müllabfuhr

Nächste Runde im Tarifkonflikt: Die Menschen in der Region Hannover müssen sich heute erneut auf massive Beeinträchtigungen in ihrem Alltag einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat ein weiteres Mal zum Warnstreik aufgerufen. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.