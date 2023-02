﻿Schulen, Sportpark, Bürgerhaus: So soll die neue Mitte von Hannover-Misburg aussehen

56-jähriger Vermisster aus Hannover wieder aufgetaucht

Die Polizei in Hannover hat die Suche nach einem 56-Jährigen beendet. Der Mann ist am Freitagabend in Bemerode wohlbehalten wieder aufgetaucht. Er hatte zuvor am Donnerstag ein Pflegeheim in Hannover-Waldheim verlassen und war zunächst nicht wieder zurückgekehrt.