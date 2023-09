﻿Rettungseinsatz am Mittellandkanal: 75-Jähriger in Brombeerböschung gefangen

Hannover. Rettungskräfte der Feuerwehr haben am Freitagmorgen einen 75-Jährigen aus einer äußerst misslichen Lage befreit: Der Senior lag im Uferbereich des Mittellandkanals in Misburg – „gefangen“ in Brombeerbüschen. Weil eine Bergung vom Land nicht möglich war, ließen die Feuerwehrleute ein Rettungsboot zu Wasser. Vom Kanal aus konnten sie den Mann schließlich an Bord holen. Er wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. „Wie lange er dort lag, ist völlig unklar“, sagt Feuerwehrsprecher Kristorf Schwake.

Die Feuerwehr wurde gegen 9.45 Uhr zum Uferbereich an die Klabundestraße gerufen. Zunächst hieß es, dass sich eine Person im Kanal befinde. Die Einsatzkräfte entdeckten den Mann schließlich in der dichten Böschung. Der Senior sei darin komplett bedeckt gewesen. Offenbar war er zuvor in die Beerbüsche gestürzt und konnte sich nicht selbst befreien.

Rettung übers Wasser: Mit einem Boot konnte der Mann aus der Böschung befreit werden. © Quelle: Frank Tunnat

Für die Feuerwehr ist es der zweite Rettungseinsatz am Mittellandkanal innerhalb weniger Tage: Erst am Mittwoch, 6. September, war im Vinnhorster Bereich des Kanals ein 33-Jähriger untergegangen. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch leblos bergen. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.

HAZ