﻿Hannover-Misburg: Großbrand zerstört Lagerhalle eines Autoverwerters

Der Brand in einer Lagerhalle eines Autoverwerters in Hannover-Misburg ist nach mehr als acht Stunden gelöscht. Die Feuerwehr war seit der Nacht zu Dienstag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Um ausreichend Löschwasser zu haben, zapfte sie sogar den nahe gelegenen Stichkanal an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket