﻿Hannover-Misburg: Gutachten zu totem Baby in Abfallbehälter liegen vor

Im Mai 2022 hat die Polizei in Hannover-Misburg einen toten Säugling in einem Abfallbehälter entdeckt. Seitdem ist unklar, ob er zum Zeitpunkt seiner Geburt bereits lebte oder nicht. Jetzt endlich liegen die Gutachten vor, doch der aktuelle Fall des toten Jungen aus Barsinghausen wirkt sich aus.

Fundort in Misburg: Die Babyleiche lag im Mai 2022 in einem Abfallbehälter an der Schierholzstraße.

Hannover. Die Ermittlungen zum toten Baby in einem Abfallbehälter in Hannover-Misburg treten in die entscheidende Phase ein. Wie die Staatsanwaltschaft jetzt auf Anfrage mitteilte, sind nach acht Monaten nahezu alle Gutachten erstellt. Die Leiche wurde bereits im Mai 2022 an der Schierholzstraße entdeckt. Seitdem beschäftigt die Ermittler die Frage, ob der Säugling zum Zeitpunkt seiner Geburt lebte oder nicht – und ob es sich damit um ein Tötungsdelikt handelte. Der aktuelle Fall des getöteten Vierjährigen in Barsinghausen hat allerdings Auswirkungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Uns liegen jetzt die allermeisten Gutachten vor", sagt Can Türkay, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Erst vor wenigen Tagen seien sie eingegangen und müssten nun "in Ruhe ausgewertet werden". Das Erstellen zog sich über Monate hin, unter anderem brachten die ersten Analysen keine Klarheit – deshalb wurden im Zuge der Untersuchungen neue Gutachten angefordert. Die Obduktion der Babyleiche unmittelbar nach dem Fund hatte lediglich ergeben, dass der kleine Junge lebensfähig war – aber nicht, ob dies auch tatsächlich der Fall war.

Baby in Abfallbehälter: Ergebnisse in Zusammenhang bringen

Die Mutter des Babys rief damals die Polizei. Die 27-Jährige hatte offenbar frisch entbunden und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Lebensgefährte führte die Beamten dann zum öffentlichen Müllplatz an der Schierholzstraße. Der 22-Jährige war es demnach auch, der den Säugling dort abgelegt hatte. Die Eltern werden lediglich als Zeugen geführt. Für die Einstufung als Tatverdächtige braucht es das klare Ergebnis, ob das Baby nach der Geburt lebte – ansonsten würde es sich rechtlich um das unerlaubte Entsorgen eines Leichnams handeln, eine Ordnungswidrigkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umso wichtiger sind jetzt die Erkenntnisse aus den umfangreichen Gutachten. „Die einzelnen Ergebnisse müssen jetzt ins Verhältnis zueinander gesetzt werden“, sagt Türkay. Erst dann ergebe sich ein aufschlussreiches Bild. Der Sprecher schätzt zudem, dass es Nachfragen bei den jeweiligen Gutachtern geben wird. „Oft handelt es sich natürlich nur um die medizinische Sicht, aber uns interessiert vor allem der strafrechtliche Aspekt.“ Schätzungsweise in sechs Wochen stehe das Ermittlungsergebnis fest.

Strafverfolger ermitteln auch beim Jungen aus Barsinghausen

Ein Problem: Dieselbe Abteilung ist nun auch in die Untersuchungen um den toten Vierjährigen aus Barsinghausen eingebunden. "Entsprechend könnte sich alles noch einmal verzögern", sagt Türkay. Der Junge lag am vergangenen Freitag leblos im Bett und wurde von der Mutter entdeckt. Die 28-Jährige und ihr 33 Jahre alter Lebensgefährte gaben an, das Kind sei zuvor eine Treppe heruntergestürzt – allerdings wurde der Notarzt skeptisch, und auch die anschließende Obduktion kam zu einem anderen Ergebnis.

Lesen Sie auch

Die beiden Erwachsenen sind in Untersuchungshaft, gegen sie wird wegen Totschlagsverdacht ermittelt. Die sechsjährige Tochter befindet sich seitdem in der Obhut des Jugendamtes, nach dessen Angaben war die Familie bislang nicht auffällig. Ein ehemaliger Nachbar wiederum berichtet von regelmäßigem Geschrei und wimmernden Kindern.