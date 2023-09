﻿Müllofen in Misburg: „Abfallimporte in den Stadtbezirk vermeiden“

Hannover. Gegen die vom Versorger Enercity geplante Müllverbrennungsanlage im Stadtteil Lahe formt sich Widerstand. Eine Bürgerinitiative stemmt sich gegen den Bau des Müllofens und verweist darauf, dass es in Lahe bereits eine Anlage gebe, die ihre Kapazitäten erheblich erweitern könnte. Auch von der CDU kommt Kritik. „Wir sollten es vermeiden, Müllimporte in den Stadtbezirk zu holen“, sagt CDU-Ratsherr Patrick Hoare.

Tatsächlich bleibt unklar, ob das Abfallaufkommen in der Region Hannover ausreicht, um zwei Müllverbrennungsanlagen zu befeuern. Der Betreiber des Müllofens in Lahe, die Firma EEW, bestreitet das. Sie argumentiert, dass sie in Lahe deutlich mehr Energie produzieren könnte – und fragt sich zugleich, woher der Müll für eine zweite Anlage kommen soll.

CDU: Müllofen nicht aus Gefälligkeit bauen

„Es besteht die Gefahr von Mülltourismus aus dem Ausland, und das kann Enercity nicht ernst meinen“, sagt Frank Gehre von der Bürgerinitiative. CDU-Mann Hoare betont, dass man einen Müllofen nicht bauen sollte, um jemandem einen Gefallen zu tun. Damit spielt er darauf an, dass Enercity die Abfälle der benachbarten Verwertungsfirma Noris nutzen wolle. Die Firma ist eine Tochter der Unternehmensgruppe Papenburg. Der gehört auch das Grundstück, auf dem die Müllverbrennungsanlage entstehen soll.

