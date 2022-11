﻿Vonovia-Mieter in achtgeschossigem Haus müssen mit einem dauerdefekten Aufzug leben

In den achtgeschossigen Häusern an Meyers Garten in Hannover-Misburg haben die Mieter mitgezählt: Seit Oktober 2020 ist der Aufzug dort insgesamt fünf Monate und elf Tage lang ausgefallen, viermal mussten Mieter von der Feuerwehr befreit werden. Hauseigentümer Vonovia findet das nicht schlimm und will keinen neuen Fahrstuhl einbauen.

Insgesamt mehr als fünf von 24 Monaten defekt: Vonovia-Mietende in Misburg fühlen sich in den oberen Geschossen eingesperrt.

Hannovers. Mit bemerkenswerter Kühle reagiert Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia auf anhaltende Beschwerden von Misburger Mietern eines achtgeschossigen Hauses, deren einziger Aufzug immer wieder streikt. Insgesamt sei die Anlage zuletzt an mehr Tagen gelaufen als ausgefallen, sagt ein Unternehmenssprecher. Die Technik in dem 1967 erbauten Haus komplett auszutauschen kommt für den stark renditeorientierten Vermieter offenbar weiterhin nicht infrage.

Vonovia-Aufzug in Misburg: Mieter in Angst vor Ausfällen

„Wir haben eine Liste gemacht“, sagt Mieterin Elena Anger aus dem siebten Obergeschoss. Gemeinsam mit einer Nachbarin notiert sie tageweise, wann der Aufzug läuft und wann nicht. Das Ergebnis: „Zwischen Oktober 2020 und November 2022 hat der Aufzug insgesamt fünf Monate und elf Tage lang nicht funktioniert.“ Viermal seien Mieter steckengeblieben und mussten von Einsatzkräften befreit werden, darunter Gehbehinderte und Kinder, die vor Angst weinten.

Im Sommer 2021 hatte die HAZ zuletzt über die Situation in dem größten Haus an Meyers Garten berichtet. Schon damals war der Aufzug ständig defekt. In dem Haus wohnen etliche Menschen, die zur Erbauungszeit vor fast 55 Jahren eingezogen sind. Viele sind jetzt betagt, können Treppen kaum noch bewältigen und sind deshalb eingeschlossen, wenn der Aufzug streikt.

Kinderwagen mit Kind hochgetragen

Etwa die Ehefrau von Wolfgang Baumann (86), die keine Treppen mehr steigen kann. Oder die Frau mit Rollator im vierten Stock. Aber es sind nicht nur die Seniorinnen und Senioren betroffen. „Letztens habe ich auch einen jungen Mann gesehen, der den Kinderwagen mitsamt Kind nach oben tragen musste“, sagt Anger.

Hohe Häuser, viele Treppen: Wenn der Aufzug in dem achtgeschossigen Haus an Meyers Garten nicht funktioniert, fühlen sich de Bewohnerinnen und Bewohner der Obergeschosse hilflos. © Quelle: Michael Thomas

Vonovia gestand damals ein, eine Billigfirma mit der Reparatur betraut zu haben, und entschuldigte sich dafür. Nach Mieterangaben wurden die Beschäftigten der Firma, die kein Wort Deutsch sprachen, vier Monate lang in einer leeren Wohnung einquartiert und bastelten ständig erfolglos an dem Aufzug herum. Nach dem Zeitungsbericht trennte sich Vonovia von der Firma und beauftragte das renommierte Unternehmen Schindler damit, den Aufzug zu reparieren und zu warten.

Schindler hat den Auftrag nicht mehr

Was dann geschah, ist etwas unklar. Die Mieter sagen, Schindler habe mitgeteilt, dass der Aufzug irreparabel sei und komplett durch neue Technik ersetzt werden müsse. Daraufhin habe Vonovia den Auftrag entzogen und wieder eine Billigfirma eingesetzt. Ein Vonovia-Sprecher will das so nicht bestätigen. Fakt ist: Schindler hat den Auftrag nicht mehr.

Der Eingang: Der Weg zum fehleranfälligen Aufzug ist für viele Bewohnende inzwischen angstbehaftet. © Quelle: Michael Thomas

Vonovia-Sprecher Christoph Schwarz betont, dass der Aufzug aktuell funktioniere. Im vergangenen Sommer habe man die Anlage „komplett modernisieren lassen“. Trotzdem gebe es „tatsächlich auch manchmal Störungen“. Demnach seien zuletzt „mal ein Steuerungselement, dann ein Relais und manchmal auch falsches Nutzungsverhalten“ für die Ausfälle verantwortlich gewesen. Der Dienstleister aber mache gute Arbeit und behebe die Störungen zeitnah.

„Auf Herz und Nieren checken“

Vonovia-Mann Schwarz verspricht: „Wir haben unseren Dienstleister beauftragt, die Anlage einmal komplett auf Herz und Nieren zu checken. Sollten wir da etwas finden, werden wir auch das Problem lösen.“ Eigentlich aber habe die Anlage „keine grundlegenden technischen Probleme“.

Mieterin Anger bestätigt, dass die Anlage aktuell mal wieder läuft. „Aber vergangene Woche war erneut jemand eingeschlossen“, sagt sie. 63 Mietparteien wohnen in dem Haus, „wir leben in ständiger Sorge, dass der Aufzug wieder streikt“.