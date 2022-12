﻿Zweitgrößte Filiale Norddeutschlands: Mega-Aldi in Misburg soll noch in diesem Jahr eröffnen

Noch eine Baustelle: An der Anderter Straße in Hannover-Misburg soll in den nächsten Wochen einer der größten Aldi-Märkte Deutschlands eröffnet werden.

Hannover. Im hannoverschen Stadtteil Misburg entsteht derzeit eine der größten Aldi-Filialen Deutschlands. Seit rund zwei Jahren plant der Discounter den neuen Markt an der Anderter Straße, Ende des Jahres soll er eröffnet werden.

Eigentlich sollte die Filiale bereits Ende 2021 fertig sein. Doch aufgrund der schwierigen Bodenbeschaffenheit – in Misburg gibt es viel Mergelboden – kam es zu Verzögerungen. „Die baulichen Gegebenheiten am Standort waren nicht immer einfach“, sagt Aldi-Sprecherin Emely Rosberger. Zudem sei die Marktlage im Baustoffbereich schwierig gewesen, auch die Abstimmungen hätten viel Zeit gekostet. Jetzt würden sich die Arbeiten aber dem Ende zuneigen.

Aldi will Filialen modernisieren

Der neue Markt wird mit mehr als 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche doppelt so groß wie der bisherige an der Buchholzer Straße, der dann geschlossen wird. In Misburg entsteht die zweitgrößte Filiale in Norddeutschland – nur der Markt in Hamburg-Altona besitzt mit 1700 Quadratmetern mehr Verkaufsfläche.

Aldi will mit dem Neubau nicht nur ins Nahversorgungszentrum von Misburg rücken – sondern setzt auch auf Modernisierung. Der Fokus liege dabei vor allem „auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren“, sagt Aldi-Sprecherin Rosberger.

Der Rohbau steht: Die Arbeiten im Inneren sind noch nicht abgeschlossen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehr Platz soll unter anderem die vergrößerte Backwarenauslage einnehmen – die künftig mit einem rückgelagerten Backraum versehen wird, „sodass unsere Mitarbeiter die Regale bequem von der Rückseite befüllen können“. Für Pfandautomaten gibt es Platz in der Nähe des Eingangsbereichs.

Gebäude wird nachhaltig mit Fotovoltaik gebaut

Laut Rosberger führt Aldi durchschnittlich in einem Markt rund 1700 Produkte aus 18 Warengruppen. Hinzu kämen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel – darunter Produkte aus den Bereichen Textilien und Schuhe, Elektronik, Haushalt, Heimwerkerbedarf oder Garten.

So soll der neue Aldi-Markt an der Anderter Straße 18 in Misburg am Ende aussehen. © Quelle: Visualisierung: Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH

Die neue Filiale erhält zudem ein modernes Licht-, Farb- und Energiekonzept. „Dank modernster Technik wie einer Fotovoltaikanlage auf dem Marktdach und einer Wärmerückgewinnungsanlage, die den Marktraum beheizen kann, kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, sagt Unternehmenssprecherin Rosberger.

Die neue Filiale biete künftig auch ausreichend Parkmöglichkeiten. In einer Tiefgarage im Unterschoss sollen künftig rund 90 Plätze zur Verfügung stehen.

Stadtbezirksbürgermeister fordert Entlastung beim Verkehr

Bezirksbürgermeister Klaus Tegeder (SPD) freut sich, dass an der Anderter Straße mit dem Mega-Aldi ein Nahversorgungszentrum entsteht. Er befürchtet jedoch eine noch stärkere Belastung der Verbindungsstrecke zwischen Misburg mit Anderten. Dabei rechnet er nicht nur mit Kundinnen und Kunden, die aus anderen Stadtteilen Hannovers nach Misburg zum Einkaufen kommen.

"Durch die Belieferung des neuen Aldi-Marktes entsteht viel zusätzlicher Schwerlastverkehr", sagt Tegeder. Schon jetzt entstünden an der Anderter Straße oft lange Staus. Tegeder fordert deshalb eine Entlastung für die Straße. Denn mit weiteren Neubauprojekten wie dem riesigen Gewerbepark von Panattoni drohe künftig noch mehr Verkehrsdruck. Tegeder fordert, "dass endlich Planungen für eine Umgehungsstraße aufgenommen werden".