﻿„Meilen für Mendelssohn“: Warum ein Chor Spenden auf dem Jakobsweg sammelt

Hannover. Die Kantorei Misburg plant ein Großprojekt: Im November 2024 will der Chor ein Felix Mendelssohn-Konzert geben. Für die anspruchsvollen Werke bedarf es nicht nur motivierter Stimmen, sondern auch eines Orchesters. Um die anfallenden Kosten decken zu können, organisiert der Chor nun den Spendenaufruf „Meilen für Mendelssohn“.

Im Zentrum dieser Idee stehen drei Frauen: Anne Nauen, Ingrid Hilgers und Mareike Winkelmann. Sie sind die kreativen Köpfe und treibenden Kräfte hinter dem Projekt. Mit viel Engagement setzten sie alles daran, um zusammen mit dem Orchester Concerto Ispirato ihre Lieblingsstücke vorsingen zu dürfen.

15.000 Euro für Auftritt eines Orchesters

„Wir wollen unbedingt Mendelssohn spielen, aber die Stücke sind anspruchsvoll und benötigen ein Orchester. Deshalb sind solche Aufführungen durch kleine Chöre so selten“, erklärt Ingrid Hilgers – sie kümmert sich vor allem um die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes. Aber Orchester sind teuer: Anfahrten, Unterkünfte, Honorare und Instrumente wollen bezahlt werden. „Der Chor selbst bekommt kein Geld, wir machen das alles freiwillig.“

Um all dies bezahlen zu können, benötigt die Kantorei Misburg etwa 15.000 Euro – eine viel zu hohe Summe für die normalen lokalen Spenden und örtlichen Förderungen. Hohe Eintrittspreise sollen jedoch unbedingt vermieden werden. „Jeder soll zu unseren Konzerten kommen können“, betont Chorleiterin Anne Nauen. So musste eine Idee her.

Pilgern auf dem Jakobsweg als Spendenlauf

Auftritt: Mareike Winkelmann. Die Alt-Sängerin ist seit 2019 Mitglied des Chores und eine große Wanderfreundin. Regelmäßig läuft sie längere Strecken, zuletzt spazierte sie von Hannover über Hildesheim nach Alfeld. Nachdem sie zusammen mit ihrer Tochter eine dreiwöchige Wandertour durch Spanien gemeistert hatte, war sie bereit für ein Abenteuer: „Es darf ruhig ein bisschen länger werden.“ Für die Kantorei Misburg nimmt sie sich jetzt den Jakobsweg vor. Die Idee: 2200 Kilometer Pilgern als Spendenlauf.

Winkelmann hat sich ein Sabbatical bei ihrem Arbeitgeber genommen, sie hat also viel Zeit für die Reise, die am 31. Juli von Genf aus beginnen soll. Von dort folgt sie dem Jakobsweg durch Frankreich und Spanien bis nach Santiago de Compostela. Auf den ersten Tagen wird sie von einer Freundin begleitet, doch den Großteil der Strecke läuft sie allein. Im Oktober plant sie, ihr Ziel zu erreichen. Und will durch diese Aktion Sponsoren für das Konzert finden. „Sie soll laufen, bis das Geld zusammen ist“, sagt Hilgers und lacht.

Spenden gehen ohne Abzüge ins Projekt

„Meilen für Mendelssohn“ ist der Titel der Spendenaktion. Für jeden Kilometer, den Winkelmann läuft, erhoffen die Frauen sich mehr Aufmerksamkeit und mehr Sponsoren. Dabei gilt: Jeder Euro zählt. Es werden sowohl Privatpersonen als auch kleine wie große Organisationen angesprochen. Die Gelder gehen zu hundert Prozent und ohne Abzüge in das Chorprojekt.

Dokumentiert wird Winkelmanns Reise auf einem Instagram-Account. Fotos, Videos und Neuigkeiten werden dort geteilt. Dadurch erhofft sich der Chor noch mehr Aufmerksamkeit für das Spendenprojekt und will gleichzeitig als gutes Vorbild vorangehen. Denn vielen kleinen Chören geht es schlecht. Die finanziellen Mittel reichen oft nicht aus, während die Arbeit größtenteils auf den Schultern von Ehrenamtlichen ruht. Zudem haben sie – wie viele kulturelle Einrichtungen – unter den Corona-Jahren gelitten. Die Frauen wünschen sich, andere durch ihre Spendenaktion zu ähnlichen Projekten zu inspirieren. „Jeder Chor ist wichtig und sollte unterstützt werden.“

„Verleih uns Frieden“ – das soll nicht nur der Titel des geplanten Konzerts im November 2024 werden, sondern bezeichnet auch eines der ausgewählten Werke Mendelssohns. Zusätzlich sollen die Stücke „Hör meine Bitte“ und der „42. Psalm“ sowie Ausschnitte aus dem Elias-Oratorium aufgeführt werden. „Wir haben uns für diesen Titel entschieden, weil es ein wichtiges und aktuelles Thema ist“, erklärt Nauen. Wer wünsche sich nicht mehr Frieden in den aktuellen Zeiten? Dazu stecke in Mendelssohns Werken viel Hoffnung.

Singen der Freude wegen: Die Kantorei Misburg hat viel Spaß bei ihren Aufführungen. © Quelle: Kantorei Misburg

Eine motivierte Kantorei

Die Kantorei Misburg gehört der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Misburg an und tritt jedes Jahr mit einem Konzert auf. Im Dezember 2023 spielen sie Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“. Zusätzlich begleitet Sie alle zwei Monate zu besonderen Anlässen den Gottesdienst. Im Chor singen etwa 40 Mitglieder, darunter Frauen wie Männer.

Die Gruppe trifft sich jeden Dienstag um 20 Uhr zum Proben in der Trinitatiskirche. Außerdem gibt es immer wieder Chorwochenenden, Extraproben oder gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Fahrradtouren. Besonders stolz ist die Kantorei auf das interne Angebot einer Stimmbildung und den Verzicht von Mitgliedsbeiträgen. Weitere Infos unter www.kirche-misburg.de.

