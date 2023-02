﻿Verein wünscht sich eine „Welthaus-Etage“ in einem City-Kaufhaus in Hannover

Hannover. Ein Welthaus in Hannover – das wünscht sich der Verein „Migrant*innenselbstorganisationen-Netzwerk Hannover“, kurz MiSO. Es soll ein Ort sein, an dem sich Menschen aller Kulturen treffen, austauschen und vernetzen können. Aktuell ist der Verein dabei, ein Konzept für einen solchen transkulturellen Begegnungsort zu entwickeln. Bei der Auftaktveranstaltung haben jetzt ungefähr 40 Personen erste Ideen entwickelt.

Die Idee eines sogenannten Welthauses in Hannover ist nicht neu. Bereits 2008 gab es laut Wolfgang Becker, Pressesprecher von MiSO, erste Gespräche, die ohne Ergebnis blieben. 2017 habe der Verein noch einmal erfolglos versucht, aus der Idee konkrete Pläne zu entwickeln. Beim dritten Anlauf in 2021 habe ihnen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Förderung des Projekts verwehrt. Dafür unterstützt sie jetzt aber die Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen, die Bürgerstiftung Hannover und das städtische Kulturbüro. Dank dieser Förderung von insgesamt 28.500 Euro konnte MiSO nun die Konzeptentwicklung beginnen.

Was Braunschweig kann, sollte Hannover auch können

„Ziel ist es, in Hannover eine Struktur zu schaffen, die Trans- und Interkulturalität der Hannoveraner*innen fördert.“ Das ist der erste von insgesamt acht Punkten im Konzeptrahmen des Welthauses. Wie genau MiSO das erreichen möchte, muss der Verein noch erarbeiten. Auf bunten Zetteln haben die Anwesenden bei der Auftaktveranstaltung ihre Ideen notiert. So steht auf einem Zettel: „Offenes Café mit kleinen Veranstaltungen“. Auf anderen steht zum Beispiel „Streitkultur üben“ oder „Strukturen für Konflikte“. Anscheinend ist die Auseinandersetzung mit zwischenkulturellen Konflikten ein zentrales Element der Welthaus-Idee.

Inspiration für das Welthaus findet MiSO in anderen Städten: Göttingen, Bielefeld, Braunschweig oder Berlin. Vor allem das Haus der Kulturen in Braunschweig dient dem Projekt in Hannover als Vorbild. Bei der Auftaktveranstaltung hat dessen Leiter Adama Logosu-Teko einen Vortrag gehalten. Seit 2013 gibt es den Begegnungsort im Braunschweiger Nordbahnhof. Die Stadt Braunschweig stellte damals das Gebäude und 350.000 Euro für den Umbau. Jährlich bekommt das Haus der Kulturen in Braunschweig eine Förderung von 140.000 Euro von der Stadt. „Was in Braunschweig möglich ist, sollte doch auch in der Landeshauptstadt möglich sein“, sagt Becker.

Auftakt fürs Welthaus: Maria Tsenekidou begrüßt die Anwesenden zur Auftaktveranstaltung im Kulturzentrum Faust. © Quelle: Kaisar Ahamed

Er zeigt sich enttäuscht, dass in Hannover der politische Wille für ein derartiges Projekt gering ist. Die Stadt hat einen entsprechenden Zuwendungsantrag von MiSO abgelehnt. Becker hat es überrascht, dass es trotz einer rot-grünen Ratsmehrheit eine Ablehnung gab, sagt er. Dem stellt er gegenüber: Als die Einrichtung in Braunschweig gegründet wurde, hatte die Stadt einen Oberbürgermeister von der CDU.

Wo in Hannover soll das Welthaus entstehen? Becker hat schon eine Idee. „Eine Welthaus-Etage in einem der leerstehenden Innenstadt-Kaufhäuser – Kaufhof Schmiedestraße und Karstadt Georgstraße – würde sich ideal anbieten.“ Das hat er auch in einem Leserbrief in der HAZ vorgeschlagen. Im Gespräch führt er den Gedanken aus: „Es ist viel besser, mit einer solchen Einrichtung in der City präsent zu sein, als in der List.“ In diesem Stadtteil ist das Büro von MiSO. Wenn die Landeshauptstadt das Projekt entsprechend fördern würde, sei das aus Beckers Sicht auch realistisch. „Wir haben unseren Hut in den Ring geworfen“, sagt er.

Ein virtuelles Welthaus entsteht

Die aktuelle Planungsphase nennt Becker „virtuelles Welthaus“: Ein entstehendes Netzwerk aus interessierten Personen, Initiativen und Behörden, das noch um weitere Puzzleteile ergänzt wird. Er betont, dass das Welthaus offen für alle Menschen sein soll. Also auch für Menschen ohne Migrationsgeschichte. Denn MiSO als Netzwerk für Migrantinnen und Migranten stecke in einer Nische, aus der der Verein herauskommen möchte. „Den Gedanken der Parallelgesellschaft wollen wir überwinden“, sagt Becker.