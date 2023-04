﻿Kindertheater im Wakitu: Mit dem Käsetaxi mal eben zum Mond

List. Wenn die Kinder in der List, in Linden, Limmer oder der Oststadt künftig Menschen auf Lastenrädern „Hey, hey, hey Taxi“ zurufen, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass sie kürzlich im Theater waren. Genauer: Im Freiluft-Kindertheater auf dem Gelände des Erlebnispädagogischen Zentrums Wakitu oder im Von-Alten-Garten in Linden. Dort wurde nicht nur nach diesen Taxis gerufen, sie wurden auch noch besungen und bespielt.

Und manche Lastenräder wurden sogar verwandelt, etwa das Käsetaxi, mit dem man einfach mal so zum Mond fliegt. Oder man reist auf ihm mit der Zwergenfrau ins Land der Zwerge und des schnell zu erzürnenden Drachen. Der ist mal wieder sauer, weil ein Zwergenmädchen namens „Fieberthermometer“ über eine leicht kleptomanische Ader verfügt. Und wenn der Drache sauer ist: Oje, da bleibt kein Grashalm stehen. Da muss dann Taxigast Stephan irgendwie vermitteln.

Piratenschiff muss sein

Zum Open-Air-Kindertheater gehören neben allerlei kuriosen Gestalten natürlich auch ein Piratenschiff mit echten Piratinnen und Piraten. So wie dem Ex-Abschleppkapitän, dem es zu doof wird, ein nicht von der Stelle zu bewegendes falsch geparktes Piratenschiff abzuschleppen, das unter der Regenbogenflagge segelt. Kurzerhand wird er eingemeindet, es ist ja eh schöner bei den lustigen Piraten.

Termine im Mai: Das Stück „Hey, hey, hey Taxi“ ist in Hannover noch öfter zu sehen. © Quelle: Nancy Heusel

Bei so vielen Geschichten, Piraten-, Taxi- und Drachenliedern fiebern, singen, stampfen, schnippen und klatschen die Mädchen und Jungen ab drei Jahren im Publikum ordentlich mit und vergessen sogar die Zeit. Immerhin eine Stunde lang werden sie von dem Ensemble des Moa-Theaters, das steht für „Mobiles Open Air Theater“, wunderbar spielerisch unterhalten - und plötzlich ist die Zeit um. Da wundert es nicht, dass der Ohrwurm-Song „Hey, hey, hey Taxi“ noch lange nachhallt – vor allem, wenn ein Lastenrad die Erinnerung daran weckt.

Decken und Stühle mitbringen

Das Open-Air-Kindertheaterstück nach dem deutsch-bosnischen Schriftsteller Staša Stanišić („Vor dem Fest“, „Herkunft“) wird noch am 1. Mai um 11 Uhr auf dem Wakitu-Gelände aufgeführt, am 6. Mai um 11 Uhr und 15 Uhr im Von-Alten-Garten, dort auch am 7. Mai um 14 Uhr. Eintritt: 6 Euro, Familien ab 4 Personen zahlen pro Person 5 Euro, mit dem HannoverAktivPass kostet der Eintritt nur 2 Euro. Einlass ist 30 Minuten vorher, Picknickdecken und Stühle können mitgebracht werden.