﻿Möbel Hesse ist verkauft an die Möbelkette XXX-Lutz

Mulchhaufen als Lebensraum: Nashornkäfer siedelt sich am Vierthaler Teich an

Leser dieser Zeitung wundern sich über große Mulchhaufen auf Grünflächen in verschiedenen Stadtteilen. Das Grünflächenamt will so Lebensraum für Insekten schaffen. In einem Holzhaufen am Vierthaler Teich nahe dem Maschsee hat sich bereits der Nashornkäfer angesiedelt.