Hannover

Zwei Moorbewohner: Anfang April sind die Moorfrösche in Hochzeitsstimmung.

Naturschützerin Marlies Postel hat vier Jahre lang in den Mooren in der Region Hannover Naturfotos gemacht. Ihre Bildersammlung zeigt sie ab 1. September Im Stöckener Stadtteilzentrum. Die Schönheit sowie die Verletzbarkeit der Ökosysteme stellt Postel dabei in den Fokus.

