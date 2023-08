﻿Mord an Kerstin G. am Würmsee in Burgwedel: Urteil erst Ende August

Hannover. Doch kein Urteil im Prozess um den Würmsee-Mord: Weil eine Richterin kurzfristig erkrankt ist, kann die 13. große Strafkammer am Donnerstag, 17. August, nicht verhandeln, wie Gerichtssprecher Sebastian Anderski auf Nachfrage mitteilt. Für diesen Tag waren eigentlich das Plädoyer der Verteidigung und die Urteilsverkündung geplant. Das Verfahren soll stattdessen am 30. August weitergehen.

Dem Angeklagten Robert E. wird vorgeworfen, Kerstin G. in ihrem Bungalow am Würmsee in Burgwedel überfallen, getötet und anschließend ihre Leiche versteckt zu haben. Wo, dazu hat E. im Prozess geschwiegen. Es gibt also keine Leiche und es gibt auch keine unmittelbaren Zeugen der Tat. Doch dem Mann aus Warburg gelang es offenbar nicht, alle Spuren zu verwischen. Umgeknickte Maispflanzen, auf dem Weg eine Brille, ein zerschlitztes Wasserbett, ein Kissen vor der Laube, ein offenbar umgeparkter Wagen, Schleifspuren – und ein zurückgelassener Hund. Schnell muss für die Polizei festgestanden haben: Kerstin G. wird nicht nur vermisst.

Die Siedlung am Würmsee: In diesem Bungalow soll Robert E. sein Opfer überfallen haben. © Quelle: Manuel Behrens (Archiv)

Robert E.: Gleich drei Überfälle auf Frauen an abgelegenen Orten?

In der Laube und im Auto fanden die Ermittlerinnen und Ermittler Blutspuren von G., sie glichen auch DNA ab. Die fand sich nicht nur auf der Sturmhaube in Gs. Bett, sondern auch auf der Zahnbürste aus der Wohnung des mutmaßlichen Mörders – und auf einer Dose Pfefferspray. Mit der soll E. in Warburg kurz vor der Tat eine Seniorin attackiert haben. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat E. eine Neigung, fremde arglose Frauen an abgelegenen Orten zu überfallen. Bereits vor etwa 20 Jahren wurde er wegen versuchten Totschlags verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Zudem soll die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Das heißt: Robert E. hat keine Möglichkeit nach 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung zu stellen. Die Staatsanwaltschaft hatte zudem beantragt, die nachträgliche Sicherungsverwahrung anzuordnen. Auch wenn er wegen seiner Gefährlichkeit vielleicht nicht aus der Haft entlassen werde, habe er so unter anderem die Möglichkeit, zur Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus zu kommen, so die Staatsanwältin – wenn er denn dazu bereit sei.

