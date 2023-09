﻿Mord am Würmsee: Das müssen Sie zur Urteilsverkündung am Montag wissen

Hannover/Burgwedel. Der mutmaßliche Mord an Kerstin G. am Würmsee in Burgwedel gehört wohl zu den düstersten Verbrechen, die sich in der Region Hannover zugetragen haben: Seit Mai muss sich Robert E. dafür vor dem Landgericht Hannover verantworten. Am späten Abend des 10. September 2022 soll der Angeklagte Kerstin G. in ihrem abgelegenen Waldbungalow in der Würmsee-Siedlung überfallen haben – maskiert und bewaffnet. Dann soll er die 56-Jährige getötet und ihre Leiche fortgeschafft haben. Wo sich die sterblichen Überreste der Frau befinden, darüber rätseln Angehörige wie auch Ermittler bis heute. Der Angeklagte selbst schweigt.

Nun könnte am Montag, 11. September, nach dem Plädoyer der Verteidigung ein Urteil gesprochen werden. Eigentlich sollte das schon im August fallen. Doch zweimal musste der Termin wegen der Erkrankung einer Richterin verschoben werden. Wie aus einem Vermisstenfall ein mutmaßliches Verbrechen wurde, welche Vorgeschichte Robert E. hat und was die Staatsanwaltschaft für eine Strafe fordert, lesen Sie hier im Überblick.

So kamen Ermittler Robert E. auf die Spur

Das Urteil könnte an eben jenem Tag fallen, an dem Kerstin G. vor einem Jahr ums Leben gekommen sein soll. Am 11. September 2022 hatte eine Freundin Kerstin G. als vermisst gemeldet. Umgeknickte Maispflanzen, auf dem Weg eine Brille, ein zerschlitztes Wasserbett, ein Kissen vor der Laube, ein offenbar umgeparkter Wagen, Schleifspuren – und ein zurückgelassener Hund. Schnell muss für die Polizei festgestanden haben: Kerstin G. wird nicht nur vermisst. Für Polizei und Angehörige begann eine lange Suche. Schließlich kamen die Ermittlerinnen und Ermittler Robert E. auf die Spur.

Eine aufwendige und lange Suche: Auch den Würmsee in Burgwedel durchkämmten Ermittlerinnen und Ermittler auf der Suche nach Kerstin G. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Anklage in Hannover: Der Mord hat noch eine Vorgeschichte

Da die Polizei auch Telefone von E.s Familie abhörte, bekamen sie auch ein Gespräch aus Skandinavien mit. Robert E. wurde schließlich im Oktober vergangenen Jahres festgenommen. Die Anklage vor dem Landgericht Hannover lautete unter anderem auf Mord. Doch das ist nicht die einzige Tat, die ihm vorgeworfen wird: Der mutmaßliche Mord in Burgwedel hat laut Anklage noch eine Vorgeschichte, der Angeklagte soll 20 Jahre lang Frauen nachgestellt haben.

Der Angeklagte vor dem Landgericht Hannover: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor – und noch ein anderes Verbrechen. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa (Archiv)

Keine Leichen und keine Zeugen: Ein Indizienprozess beginnt

Was wirklich in der Nacht zum 11. September geschah, das weiß nur Robert E.. Der aber schweigt im Prozess. Da es keine weiteren Zeugen des Verbrechens gibt, beginnt für das Landgericht Hannover eine aufwendige Spurensuche: Mehr als ein Dutzend Verhandlungstage hatte das Gericht angesetzt. Wie solch ein Prozess abläuft und wann die Indizien für ein Urteil ausreichen, lesen Sie hier.

Ein Mann mit zwei Gesichtern: Wer ist Robert E. aus Warburg?

Als „freundlich, unauffällig, arbeitsbereit“ wird Robert E. beschrieben, zu Frau und Tochter soll er eine „warmherzige Beziehung haben“. Doch bereits vor mehr als 20 Jahren wurde E. bereits straffällig. Ein psychiatrischer Gutachter beschreibt im Prozess die zwei Seiten des Robert E., warum er immer wieder Frauen überfiel und für wie gefährlich er ihn hält.

Die Siedlung am Würmsee: Was geschah mit Kerstin G. dort in der Nacht zum 11. September? © Quelle: Manuel Behrens (Archiv)

Mutmaßlicher Mord an Kerstin G.: Was geschah in der Nacht zum 11. September wirklich?

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft beobachtete Robert E. schon länger das Haus von Kerstin G. in der abgelegenen Siedlung am kleinen, idyllischen Würmsee in Kleinburgwedel. Dann soll er sie am späten Abend in ihrem Bungalow überfallen haben. Wie die Tat aus Sicht der Ankläger ablief und was für eine Strafe die Staatsanwaltschaft fordert, lesen Sie hier.

