Verbrechen

Am 10. Juli beginnt am Landgericht in Hannover der Gerichtsprozess gegen einen 14-jährigen Wunstorfer, der seinen Mitschüler ermordet haben soll. Die mutmaßliche Tat des Jugendlichen ist grausam – und kein Einzelfall.

Lucas Kreß und Sheila Ananda Dierks