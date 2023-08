﻿ Alles auf Anfang: Prozess um versuchten Mord mit Rattengift beginnt erneut

Hannover. Der Orchestermusiker Marcus H. hat abgestritten, dass er seine 93 Jahre alte Mutter in Hannover und zwei Musikerkollegen mit Gift töten wollte. Doch das zählt zumindest prozessual nicht mehr. Denn am Freitag, 1. September, muss das Verfahren um die mutmaßlichen versuchten Giftmorde am Landgericht Hannover von Neuem beginnen.

Der Prozess hatte eigentlich bereits im Juli begonnen, laut Plan hätte Ende September ein Urteil fallen können. Am 18. August wollte sich der Musiker eigentlich den Fragen von Gericht und Staatsanwaltschaft stellen. Doch dazu kam es nicht mehr. Die Strafprozessordnung kennt nämlich strenge Fristen: Weil eine Richterin kurzfristig erkrankte, konnte die Höchstdauer der Unterbrechung zwischen zwei Terminen nicht eingehalten werden.

Prozess muss neu beginnen: „Ein Schock“ für den Angeklagten

Seit Januar sitzt der 63-Jährige in Untersuchungshaft in Hannover. „Das war natürlich ein Schock für ihn“, sagt Verteidiger Matthias Waldraff. Die Situation sei für den Angeklagten extrem belastend und aufregend. „Da mussten wir ihn natürlich aufbauen“, so der Anwalt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Flensburger Künstler vor, im Jahr 2022 versucht zu haben, seine Mutter in einem Pflegeheim in Hannover zu vergiften und ein paar Tage später zwei befreundete Orchestermusiker auf einer Konzertreise Knoblauchdip mit Rattengift gereicht zu haben.

Noch mal von vorn: Für den Angeklagten verlängert sich nun voraussichtlich das Verfahren. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Alle drei erlitten laut Anklage Blutgerinnungsstörungen, die zu ihrem Tod hätten führen können. Im Blut der Mutter wurde zudem Brodifacoum, ein Toxin das auch als Rattengift verwendet wird, festgestellt. Eine Abfrage nach weiteren Fällen Brodifacoum führte zu einer Musikerin und einem Musiker des Orchesters des Angeklagten aus Schleswig-Holstein. Doch weder die Lebensmittel im Heim der Seniorin noch der Knoblauchdip konnten als Beweise gesichert werden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler Nachweise, dass er das Gift im Ausland bestellt haben soll.

Dass er das Gift besorgt habe, hatte der Orchestermusiker im Prozess auch zugegeben. Er berichtete von Spannungen, sogar Mobbing im Orchester. Mit dem Gift habe er einen anderen Musikerkollegen, der ihn angegriffen haben soll, „für bestimmte Zeit außer Gefecht zu setzen.“ Doch er habe das Gift wieder entsorgt – und zwar im Jahr 2020. Nun wird er seine Geschichte wohl erneut erzählen müssen.

