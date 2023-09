﻿MTV Groß-Buchholz feiert Jubiläum mit einer eigenen „Sportschau“

Hannover. Nele ist zehn Jahre alt und schon fast ein Star. So sieht das jedenfalls Arne Borstelmann, der ihr Talent als erster vor sechs Jahren entdeckte. Nele ist kein Social-Media-Star, gehört keiner „Girl-Gang“ an, sondern ist eine junge Spitzenturnerin, die bereits mit acht Jahren zum ersten Mal bei den Landesmeisterschaften auf dem Siegertreppchen ganz oben stand.

Seitdem gehört sie dem Landeskader an, trainiert regelmäßig im Leistungszentrum des Niedersächsischen Turnerbunds in Badenstedt und strahlt, wenn sie, wie an diesem Wochenende, wieder einmal bei ihrem Heimatverein, dem MTV Groß-Buchholz, mitturnen kann. Anlass war die 125-Jahr-Feier des 1400-Mitglieder-Vereins, bei der alle Abteilungen einen Nachmittag lang in der Sporthalle der IGS Roderbruch vor voll besetzten Zuschauerrängen ihr Können zeigten – und ihre Freude am Sport. Das Wichtigste sei ihr der Spaß, sagt Nele, bevor sie sich nach hinten zur Brücke biegt und wenige Sekunden später die Fragestellerin schelmisch durch die Beine anlächelt.

„Da geht noch was“

Als Arne Borstelmann, Übungsleiter und langjähriger Vereinsvorsitzender, Nele in der Eltern-Kind-Gruppe kennenlernte, spürte er: „Da geht noch was.“ Auch in der Wettkampftruppe von Trainerin Sylvia Wente, in die sie daraufhin aufstieg, wurde das bald klar. So landete sie im Kader der landesweit Besten. Kürzlich hat die Zehnjährige wieder einmal einen persönlichen Coup gelandet. Sie sprang einen Rückwärtssalto – nicht am Boden, sondern auf dem Schwebebalken. Ein Wagnis? „Einfacher als ein Handstand auf dem Balken“, sagt Nele.

Die „Sportschau“: In der Sporthalle der IGS Roderbrach zeigten die einzelnen Sparten des Vereins ihr Können. © Quelle: Gabi Stief

Weil lobt Ehrenamtliche

Nicht nur Biegsamkeit und Mut braucht es, um als Turnerin erfolgreich zu sein. Auch gute Nerven. Von Auftrittsfieber war nichts zu spüren, als Nele gemeinsam mit etwa fünfzig jungen Turnerinnen, teilweise in rot-schwarzen Glitzeranzügen, durch die Sporthalle wirbelte und die fast dreistündige MTV-„Sportschau“ eröffnete. Es folgten Kostproben der verschiedenen Sparten des Vereins. Wie es sich gehört, war auch die Politikprominenz bei diesem Vereinsgeburtstag vertreten. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der in Groß-Buchholz seinen Wahlkreis hat, dankte bei einem Festakt vor der großen abendlichen Party den Ehrenamtlichen, ohne die es den MTV so nicht geben würde. Er versprach, dass sich das auszahle. Eine Studie habe ergeben, dass ehrenamtliches Engagement nicht nur glücklich mache – man lebe auch länger.

Bezirksbürgermeisterin Belgin Zaman (SPD) lobte den Verein für 125 Jahre „im Zeichen des Miteinanders“. In vorbildlicher Weise diene der Sport der Integration. Der Verein sei Mittelpunkt des Lebens im Stadtteil, für manche sogar ein zweites Zuhause. Um so ärgerlicher sei es, dass sich die Sanierung der Anlagen in der Vergangenheit immer wieder verzögert habe. Um so erfreulicher sei es jedoch, dass nach den letzten Beschlüssen der Verein „bald einen vollständig sanierten Außenplatz erhält“.

