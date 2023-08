﻿Mühlenberger Sportverein feiert sein 50-jähriges Bestehen

Mühlenberg. Seit seiner Gründung in 1973 setzt der Mühlenberger Sportverein (MSV) auf eine gute Vernetzung. Nur vier Jahre nach seiner Gründung zählte der Club schon 750 Aktive. Im frisch erbauten Freizeitbereich der damals noch neuen Integrierten Gesamtschule (IGS) Mühlenberg feierte der MSV im Frühjahr 1977 seinen vierten Geburtstag – etliche Monate vor der offiziellen Eröffnung des Saals. Nun feiert der Verein dort Anfang September erneut, diesmal sein 50-jähriges Jubiläum.

Es begann mit Lisa Bock

Der seit 1965 im Entstehen begriffene Stadtteil Mühlenberg war erst wenige Jahre alt, als Lisa Bock Gleichgesinnte um sich sammelte. Sie war aus Badenstedt ins Neubaugebiet gezogen und befand, die Zeit sei reif für einen eigenen Sportverein. Das sahen auch viele junge Familien so. Im Februar 1973 war es schließlich so weit und Bock übernahm den ersten Vorsitz.

Sie stellte bis zu ihrem Tod 1977 wichtige Weichen und etablierte Fußball, Handball, Gymnastik, Kinderturnen, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis und Turnen als erste Sparten. Clubchefs wie Friedhelm Sieker oder Emil Kleber setzten später auf Trends: Judo, Yoga, Bogensport und Jazzdance kamen in Mode und blieben. Manches verschwand auch wieder, darunter Volleyball, Frauenfußball oder Tanzen.

Verein errichtet einen 3x3-Basketballplatz

Inzwischen wird Basketball beim MSV zusätzlich in seiner neuen Variante „3x3“ gespielt. Der Sport ist schnell, braucht weniger Platz und wird auf einem Open-Air-Feld ausgetragen. So eins hat sich der Verein kurzerhand in diesem Jahr auf einer Wiese errichtet. Der Club treffe damit genau so zielsicher auf Interesse wie mit der soften Handballvariante Five-a-Side, die zunehmend bei älteren Spielern Zuspruch finde. „Mit solchen Angeboten hoffen wir auch, dass wir eine positive Entwicklung der Mitgliederzahl erreichen können“, sagt Peter Hurtzig.

Neue Hanballvariante: Spieler und Spielerinnen bei einem Five-a-Side-Handballturnier des MSV. © Quelle: privat

Er ist seit 2015 Chef des MSV und hat mit Problemen zu tun, die auch schon seine Vorgänger Rolf Neumärker, Ferdinand Mast oder auch Horst Deidert in den Blick nehmen mussten. Wie viele andere Sportclubs erlebt der MSV zunehmenden Mitgliederschwund, der einhergeht mit wirtschaftlichen Herausforderungen. Immer weniger ehrenamtlich Aktive tragen die anstehenden Aufgaben, es fehlt an Trainern und Übungsleitern. „Das ist ein Haupthindernis für uns“, sagt Hurtzig.

LED-Technik für die Flutlichtanlage

Rund 600 Mitglieder zählt der MSV derzeit. Aber seine ausgezeichnete Vernetzung bleibt nach wie vor wichtig: für Verhandlungen um genügend Hallenzeiten etwa, aber auch bei der Übernahme eines zunächst als Interimslösung während der Bauphase der Leonore-Goldschmidt-Schule vorgesehenen Gebäudes. Jahrelang waren dort provisorisch städtische Stellen untergebracht. 2016 ging der Bau als neuer Trainings- und Sanitärbereich in den Besitz des MSV über. Auf Förderzuschüsse hofft der Club bei seinem nächsten Projekt. Für rund 40.000 Euro wird die Flutlichtanlage auf LED-Technik umgerüstet. Ein Zukunftsprojekt ist auch die energetische Sanierung des Vereinshauses.

Das Jubiläumsfest: Seinen 50. Geburtstag feiert der MSV zwei Tage lang. Am Freitag, 1. September, richtet er eine Feier mit Musik, Tanz und Festessen aus. Los geht es um 19.15 Uhr im großen Saal der Leonore-Goldschmidt-Schule am Mühlenberger Markt. Eintrittskarten kosten 20 Euro. Informationen gibt der MSV über seine Webseite. Am Sonnabend, 2. September, lädt der MSV zum Sport- und Spielfest auf der Bezirkssportanlage am Ossietzkyring 48 ein; der Eintritt hierfür ist frei.

HAZ