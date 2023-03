﻿Ende einer Ära: Museumsdirektor Schwark verlässt Hannover nach 25 Jahren

. Herr Schwark, Ende März gehen Sie mit 67 Jahren in Ruhestand. Können Sie sich noch an ihren ersten Arbeitstag als Direktor des Historischen Museums erinnern?

Das war am 2. März 1998. Der damalige Kulturstadtrat Harald Böhlmann ging mit mir vom Rathaus zum Museum, um mich dort vorzustellen. Auf dem Weg trafen wir den damaligen Kämmerer Stephan Weil, der ganz überrascht fragte, warum ich denn nur für die Leitung des Historischen Museums zuständig sei, wenn doch eigentlich eine Fusion mit dem Kestner-Museum anstehe, so schon von meinem Vorgänger Waldemar Röhrbein praktiziert.

„Arbeit hat sich verändert“: Thomas Schwark wirkte 25 Jahre lang als Museumsdirektor in Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Fusion kam ja später tatsächlich: Seit 2013 leiten sie auch das Museum August Kestner. Außerdem ist das wiederaufgebaute Schloss Herrenhausen dazugekommen, und das Historische Museum wurde um den Beginenturm erweitert, im vergangenen Jahr kam die Grundsteinlegung für das neue Sammlungszentrum in der Vahrenwalder Straße. Waren das am Ende nicht reichlich viele Aufgaben?

Die Arbeit hat sich schon sehr verändert. Sie hat in diesem Umfang nur funktioniert, weil es im Team für jedes Haus eigene Verantwortliche gibt. Das wird in Zukunft noch stärker so sein. Allein unser Fotoarchiv ist inzwischen auf fast 3 Millionen Bilder angewachsen; ein reicher Schatz, zu dem wir unglaublich viele Anfragen bekommen. Und im Kestner-Museum liegt die größte Münzsammlung Norddeutschlands. Das alles lässt sich nur in einem starken Team mit verteilten Verantwortlichkeiten bewältigen.

Viele Baustellen bleiben

Sie hinterlassen Ihrer Nachfolgerin Anne Gemeinhardt ganz buchstäblich viele Baustellen: Im Historischen Museum wurde die Dauerausstellung 2017 geschlossen, für Bauarbeiten, die noch immer nicht begonnen haben. Wurmt Sie das nicht?

Natürlich bin ich damit nicht zufrieden. Gern hätte ich das längst fertige Konzept einer runderneuerten Dauerausstellung umgesetzt; das Museumsteam hat mit Feuereifer daran gearbeitet. Ich bin schon enttäuscht, dass wir es als Stadt nicht hinbekommen, das Historische Museum beim Kirchentag 2025 saniert und mit einer spannenden Ausstellung zu präsentieren – vergleichbar mit dem Playmobil-Projekt von 2018. Aber es haben sich immer neue Verzögerungen und Sachzwänge ergeben: Preissteigerungen, neue Ausschreibungen, Begutachtungen, Abstimmungen mit Behörden auf unterschiedlichsten Ebenen ...

Hand aufs Herz: Bekommen die Museen in der Stadtverwaltung die Wertschätzung, die sie verdienen?

Vielleicht wird Geschichtskultur nicht überall für so wichtig gehalten, wie sie ist – und wie sie von den Menschen in Hannover gebraucht wird: Ich werde oft gefragt, wann das Haus am Hohen Ufer endlich wieder vollständig öffnet. Mittlerweile haben schon zwei Generationen von Grundschulkindern das Historische Museum nicht besuchen können, obwohl es große Nachfrage gibt. Es ist schon traurig, dass wir diese nicht bedienen können. Dabei sind Museen auch für den Städtetourismus ein wichtiger Faktor. Ich bin schon froh, dass wir im Erdgeschoss zwischen lauter Baugerüsten noch ein Minimalprogramm mit gut besuchten Sonderausstellungen und Vorträgen anbieten können.

Was wird aus dem Kestner-Museum?

Eine andere Baustelle ist das chronisch besucherschwache Museum August Kestner. Welche Perspektive hat das Haus überhaupt?

Besucherzahlen dürfen nicht der einzige Indikator für Qualität und Erfolg sein, das würde den Ansprüchen an Kultur nicht gerecht. Das MAK zeigt äußerst wertvolle Objekte aus 6000 Jahren Kulturgeschichte. Und muss weiterhin deutlich machen, wie wichtig diese Vorbilder für unseren Kulturbegriff sind, muss aber auch neue Wege gehen, um mehr Menschen zu erreichen. Auch dort stehen Baumaßnahmen an, bei denen ein einladendes Entrée und klimatisierte Bereiche entstehen. Das verbessert die Aufenthaltsqualität und endlich auch die Bedingungen für besonders kostbare Kulturgüter.

„Das aktuelle Spiel ist immer das wichtigste“: Museumsdirektor Thomas Schwark. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Unter Ihrer Ägide waren mehr als 100 Sonderausstellungen in den Museen für Kulturgeschichte zu sehen, über ein Dutzend von Ihnen selbst kuratiert. Welche war ihre wichtigste?

Das ist wie im Fußball: Das aktuelle Spiel ist immer das wichtigste. Meine erste Ausstellung jedenfalls war 1998 ein Projekt mit Musikprofessor Andor Izsák über Judentum in Hannover. Früh haben wir auch Ausstellungen über Migration und das Leben sogenannter Gastarbeiter gemacht. Dabei kamen Menschen ins Historische Museum, die bislang noch nicht zum Stammpublikum zählten. Wir konnten ihnen zeigen, dass auch ihre Geschichten zur Stadtgeschichte gehören und ihre Erinnerungen einen Platz im Museum haben.

„Hannovers Geschichte hat eine europäische Dimension“: Thomas Schwark. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Haben sich die Themen in den vergangenen 25 Jahren verändert?

Ja, sehr! Damals war Sozialgeschichte das große Thema; eine junge Generation von Historikerinnen und Historikern grenzte sich von dem alten Narrativ „Männer machen Geschichte“ ab. Heute steht die lange viel zu wenig beachtete Kolonialzeit im Fokus, die wir in unserer aktuellen Ausstellung betrachten – mit dem Blick auf unsere historischen Verbindungen zum britischen Weltreich. Das wäre damals eher ein Nischenthema gewesen.

Suche nach Hannovers Identität

Und welche Konstanten gab es?

Wir fragen immer noch danach, was denn „typisch Hannover“ ist, sozusagen nach der Identität unserer Stadt. Große Ausstellungen zu hannoverschen Firmen wie Pelikan oder zur VW-Bulli-Produktion oder zum Wandel des Stadtbildes waren echte Straßenfeger. Und wir werden nicht müde, von Hannovers Geschichte und ihrer europäischen Dimension zu sprechen, die andere Städte so nicht haben – schon über die Rolle als Messestadt und wegen der dynastischen Verbindungen nach England.

Im Ruhestand zieht er nach Lübeck: Museumsdirektor Thomas Schwark. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was werden Sie Ihrer Nachfolgerin raten?

Wir freue mich darauf, Frau Gemeinhardt bald kennenzulernen und bin froh, dass Hannover eine so qualifizierte Kollegin gewinnen konnte, die schon in Frankfurt anspruchsvolle Modernisierungsprozesse begleitet hat. Sie macht Museum „für die Menschen“ und setzt auf die Teilhabe von möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen – das ist wichtig für unsere Museen, gerade wenn wir trotz Schließung während der bevorstehenden Baumaßnahmen in der Stadt präsent bleiben wollen.

Was werden Sie im Ruhestand tun?

Ich plane derzeit meinen Umzug ins Fegefeuer. So heißt tatsächlich die Straße in meiner Heimatstadt Lübeck, in der ich ein Altstadthaus bewohnen werde. Aber natürlich bleibe ich Hannover verbunden – als Mitglied einiger Gremien und Vereine sowie noch für das eine oder andere Seminar an der Leibniz-Uni..

Interview: Simon Benne