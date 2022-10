﻿So schön ist das Friedensmusical an der Henning-von-Tresckow-Schule in Wettbergen

Anlässlich eines landesweiten Aktionsprogramms für Frieden haben Schüler der Henning-von-Tresckow-Grundschule in Hannover-Wettbergen gezeigt, wie man Mauern überwindet und Fremde kennenlernt. Die Botschaft kam an.

Mauern einreißen: In dem Musical „Fremde werden Freunde“, das an der Henning-von-Tresckow-Schule in Wettbergen aufgeführt worden ist, merken die Bewohner von Gelbland und Rotland, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind.

Wettbergen. Um Angst vor den anderen und das Einreißen von Mauern geht es in dem Musical „Fremde werden Freunde“, das die Dritt- und Viertklässler der Henning-von-Tresckow-Grundschule in Wettbergen kurz vor den Herbstferien aufgeführt haben.

Jeder hat seine Rolle: Rund 100 Kinder sind an der Musicalaufführung der Henning-von-Tresckow-Schule beteiligt. © Quelle: Katrin Kutter

Lehrerin Victoria Baron, die das Musical mit den Kindern einstudiert hat, fasst den Inhalt so zusammen: „Es geht um Gelbland, in dem Krieg herrscht, sodass alle in das benachbarte Rotland flüchten. Dort wird es den Einheimischen aber bald zu viel, und sie bauen eine hohe Mauer. Eines Tages beginnen Kinder Seifenblasen über die Mauer zu schicken, und die Kinder auf der anderen Seite antworten ebenfalls mit Seifenblasen. Darüber freuen sich die Leute aus Rotland so sehr, dass sie die selbsterrichtete Mauer einreißen und fortan alle als Freunde zusammen leben.“ Für den Text des Musicals zeichnen Heidi Egert, Anita Hütter und Rolf Krenzer verantwortlich, die Musik hat Reinhard Horn komponiert.

Frieden als Botschaft: Unter den Zuschauern waren viele Erst- und Zweitklässler. © Quelle: Katrin Kutter

Fast 100 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 3 und 4 haben klassenübergreifend an dem Stück mitgewirkt. Baron sagt, jedes Kind sei entweder im Hintergrund mit den Kostümen, Kulissen, Plakaten oder der Video- und Fotodokumentation beteiligt oder stehe als Sänger, Tänzer oder Sprecher auf der Bühne. Das mache das Musical für die Schulgemeinschaft so besonders.

Schulen in ganz Niedersachsen engagieren sich für den Frieden

Die Musicalaufführung ist Teil des landesweiten Aktionsprogramms "Niedersachsens Schulen klar für Frieden", die bis zu den Herbstferien gelaufen ist. An vielen Schulen im Land gab es Projekte zum Frieden. Damit an der Henning-von-Tresckow-Schule auch die Erst- und Zweitklässler die wichtige Botschaft des Friedens in dem Musical verstehen, ist der Inhalt des Stücks auf Flyern für sie vereinfacht dargestellt worden.