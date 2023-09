﻿ „Eule findet den Beat“: Die Erfolgsgeschichte hat ihre Wurzeln in Hannover

Hannover. Sie ist blaugelb, liebt Musik und ist in deutschen Kinderzimmern angekommen: Die kleine neugierige Eule, die auf immer neue Weise ihren Beat sucht. Mehrfach sind „Eule“-Tonträger inzwischen vergoldet, mehr als 540.00 verkaufte CDs sind eine sensationelle Erfolgsgeschichte im Kindermusikgeschäft. „Ich bin schon stolz, wenn man bedenkt, dass es für 100.000 verkaufte Tonträger eine goldene Schallplatte gibt!“, sagt Nina Addin, die mit Charlotte Simon die Erfinderin der kleinen Eule ist.

„Wir kommen beide aus Hannover und kennen uns seit dem Kindergarten“, sagt Nina Addin, die heute bei Universal Music für das Kindermusikmarketing zuständig ist. Sie ist ebenfalls mit Musik groß geworden, ihr Vater ist der Gitarrist, Percussionist, Komponist und Musikproduzent Wolfgang Stute. Jetzt kommt die Eule als musikalisches Theaterstück wieder nach Hannover: Und zwar auf ganz emotionale Weise.

Kreatives Team: Musikmanagerin Nina Addin (links) und Grafikerin Charlotte Simon (Mitte) kennen sich seit dem Kindergarten, Autorin Christina Raack holten sie für das Projekt dazu. © Quelle: Eule findet den Beat

Ursprünglich sollte die Musikgeschichte um die kleine Eule nur eine Bachelorarbeit werden, Nina Addin studierte an der Popakademie in Mannheim und Charlotte Simon Grafikdesign in Hamburg. 2012 saßen sie zusammen und sammelten Ideen. Die beiden fanden, dass der Kindermusikmarkt neue Impulse brauchte und wollten ein Beispiel liefern. So kamen sie auf die neugierige Eule auf der Suche nach Musik. Doch die Idee wurde immer größer, sie holten die Autorin Christina Raack mit ins Boot und schließlich wurde ein ganzes Hörbuch daraus, wie die Eule die Vielfalt der Pop- und Rockmusik kennenlernt und mit ihr auch die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen.

„Ich hatte 30 Sekunden“

Die Aufnahmen schickte das Trio an Rolf Zuckowski, den hatte Nina Addin mal auf einer kurzen Fahrstuhlfahrt zufällig getroffen: „Ich hatte 30 Sekunden Zeit, ihn von unserem Projekt zu begeistern“, erzählt Nina Addin, die inzwischen selbst Mutter ist. Rolf Zuckowski, der Liedermacher, erinnerte sich an das kurze Gespräch, hörte in die Aufnahmen hinein, rief sofort Nina Addin an und kutschierte sie kurz darauf persönlich im eigenen Auto nach Berlin zu Universal. Dort nahm er Eule sogleich auf seinem Label unter Vertrag.

Eule findet den Beat: Das Kindermusical punktet nicht nur mit schönen Songs, sondern auch mit einer liebevollen Ausstattung. © Quelle: Silvio Garba

Elf Jahre später gibt es inzwischen vier CDs, Theaterstücke, Unterrichtsmaterial für die Schulen, Tonies, T-Shirts und mehr. Und Eule ist um die halbe Welt gereist, hat ein Musikfachgeschäft eröffnet und weiß, warum manche Musik fröhlich und andere zutiefst traurig klingt.

Eule auf Deutschlandtournee

Genau mit diesem Stück „Eule findet den Beat – mit Gefühl“ ist sie jetzt auf Deutschlandtournee und macht in Hannover Station. „Es ist noch einmal ganz anders, dieses Mal wurde ein besonderer Fokus auf das Theater und das Bühnenbild gelegt“, sagt Nina Addin. In dem neuen Musical kehrt Eule in den Wald zurück und erschreckt über die Stille. Da schenkt ihr ihr Freund, der Tausendfüßler, eine Ukulele. Doch nur mit einem Instrument kann man noch keine Musik machen, stellt Eule schnell fest. Was braucht es denn zu einem richtigen Lied? Und vor allem: Über was will sie singen, was will sie damit ausdrücken?

Die Tiere im Wald stellen Eule ihre eigenen Songs vor und zum Schluss wird die ganze Musik zu einem wunderschönen, großen Konzert. „Der Teil ist bisher der erfolgreichste der Serie“, erzählt Nina Addin. Übrigens: Auf jeder CD ist auch Vater Wolfgang Stute mit mindestens einem Lied vertreten.

Am 10. September, 13 Uhr fliegt die Eule mit ihrem Ensemble in Hannover im Pavillon ein. Karten im Vorverkauf kosten 27,30 Euro, ermäßigt 21,80 Euro.

