﻿Neue Zuweisungsquote: Hannover muss sechs Monate keine Flüchtlinge aufnehmen

Die Stadt Hannover hat laut Innenministerium ihr Soll in der Vergangenheit übererfüllt. Trotz fehlendem Flüchtlingszuzug hält sie aber an allen Flüchtlingsunterkünften fest – auch an neu geplanten wie der an der Leibnizschule. Auch in der Region hat sich die Lage entspannt.

Hannover. Die Stadt Hannover muss in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich keine neuen Flüchtlinge aufnehmen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage dieser Zeitung hervor. Ihr zufolge hat das Land mit Stichtag 1. April für alle niedersächsischen Kommunen für einen Zeitraum von sechs Monaten neu festgelegt, wer wie viele Flüchtlinge aufnehmen muss. Das Land schätzt, dass es in dieser Zeit rund 17.000 Geflüchtete auf die niedersächsischen Kommunen verteilen muss. 2022 hatten rund 130.000 Menschen in Niedersachsen Schutz vor Krieg und Vertreibung gesucht, darunter etwa 110.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Das waren mehr Geflüchtete als 2015. Noch im Herbst 2022 hatte die Landesregierung mit 70.000 zusätzlichen Flüchtlingen bis zum Frühjahr gerechnet und die Kommunen angewiesen, mehr Menschen aufzunehmen.

„Nichts ist sicher in diesem Bereich“

Die Stadt Hannover hatte in den vergangenen Monaten ihre sogenannte Zuweisungsquote „übererfüllt“ – also mehr Flüchtlinge aufgenommen, als der Gesamtverteilungsplan des Landes es vorgesehen hatte. Deshalb müsse Hannover im Rahmen des neuen Gesamtverteilkontingents „null Personen“ aufnehmen, heißt es vonseiten des Ministeriums. „Wir haben das erste Mal seit drei Jahren ein bisschen Luft und können den Fokus auf die qualitative Betreuung richten“, sagte die hannoversche Sozialdezernentin Sylvia Bruns im städtischen Sozialausschuss. Angesichts der derzeitigen Weltpolitik sei aber weiterhin Vorsicht angesagt. Italien beispielsweise habe aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen gerade erst den Notstand ausgerufen. „Nichts ist sicher in diesem Bereich. Unsere Botschaft ist deshalb, dass wir weiter Notkapazitäten aufbauen möchten“, sagte Bruns weiter.

Dass die Flüchtlingszahlen in Niedersachsen sinken würden, hatte sich schon vor der Jahreswende 2023 gezeigt. Schon damals kamen kaum noch Schutzsuchende aus der Ukraine. Ein Grund: Niedersachsen hatte bereits mehr Menschen untergebracht, als der bundesweite Verteilschlüssel vorgibt. Manche niedersächsischen Kommunen hatten daraufhin Notunterkünfte sogar vorläufig aufgegeben, auch wenn sie kurz zuvor aufgebaut worden waren – um Betriebskosten zu sparen.

Auf dem Gelände der Leibnizschule soll weiterhin ein Unterrichtscontainer in eine Unterkunft für Flüchtlinge umgewandelt werden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Stadt Hannover geht offenbar einen anderen Weg. Sie hält trotz der neuen Lage an ihren Plänen bezüglich neuer Notunterkünfte fest. Die Containeranlage an der Leibnizschule beispielsweise werde auch weiterhin für die Aufnahme von Geflüchteten fit gemacht, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage dieser Zeitung. Die Belegung verzögere sich allerdings aufgrund von Arbeiten am Stromversorgungsnetz. Auch die Planungen zur Ertüchtigung der „Blauen Schule“ würden vorangetrieben. Gleiches gelte für die Erweiterungen der Unterkünfte Nenndorfer Chaussee und der Feuerwache 10. Die Unterkünfte an der Kirchhorster Straße und an der Dreyerstraße seien in Nutzung und ausgelastet. Bei der Unterkunft an der Langen Laube müssten noch brandschutzrechtliche Auflagen erfüllt werden, bis sie genutzt werden könne.

„Leerstände wie in anderen Kommunen gibt es in Hannover nicht“

Die Verwaltung sondiere fortlaufend Unterkünfte im Bestand, die aufgrund baulicher Gegebenheiten oder monetärer Bedingungen aufgegeben werden können. Aufgrund der aktuell sehr hohen Auslastung sei zum jetzigen Zeitpunkt keine Aufgabe einzelner Objekte ersichtlich. Leerstände – wie in anderen Kommunen – gebe es nicht. Zuletzt hatte sich die Stadt vom Rat ein zusätzliches Budget von rund 20 Millionen Euro genehmigen lassen, um weitere Immobilien im Stadtgebiet als Unterkünfte für Geflüchtete herzurichten.