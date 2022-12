﻿Straßenkinder-Projekt: Jugendamt Hannover muss „Bed by night“ für anderthalb Monate schließen

Das Jugendamt Hannover muss das Straßenkinder-Projekt „Bed by night“ wegen Fachkräftemangels für anderthalb Monate schließen. Um es 2023 wieder zu eröffnen, zieht die Verwaltung eine „Task force“ aus dem gesamten Fachbereich zusammen. Folge könnten verkürzte Öffnungszeiten in anderen Jugendeinrichtungen sein.

Seit mehr als 20 Jahren ist „Bed by night“ in der Celler Straße die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche auf der Straße. Doch jetzt ist sie zu – mitten im Winter und ausgerechnet über die Zeit zwischen den Jahren.

Hannover. Der städtische Fachbereich Jugend und Familie muss wegen akuten Personalmangels mitten im Winter das hannoversche Straßenkinder-Projekt „Bed by night“ für anderthalb Monate schließen. Die vom Heimverbund betriebene Einrichtung, die seit 26 Jahren in bunten Containern an der Celler Straße Jugendlichen in Not einen Schlafplatz anbietet, sei bereits seit Ende November 2022 zu, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung.

In dringenden Fällen sollen sich Jugendliche bei Hannovers Clearingstelle melden, heißt es auf einem Schild an der Tür schlicht. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das städtische Projekt sehe eine Betreuung der Jugendlichen im Schichtdienst vor, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung weiter. Aufgrund des Fachkräftemangels habe der Dienstplan in der Einrichtung nicht mehr sichergestellt werden können, sodass sie vorübergehend schließen musste. Personalmangel führt überdies mit Beginn des Jahres 2023 im Kommunalen Sozialdienst dazu, dass die komplette Dienststelle Misburg/Kleefeld für ein halbes Jahr geschlossen bleibt. Das bestätigte die Stadtverwaltung. Die Arbeit werde bis zur Wiedereröffnung auf andere Dienststellen verteilt.

Mitarbeiter hatten Personalnot schon 2021 in Brandbrief beklagt

Bereits im Oktober 2021 hatten Mitarbeiter des Jugendamts Hannover in einem Brandbrief ihre "desaströse Arbeitssituation und Überlastung" angeprangert. Zu viele Fälle und zu wenig Zeit aufgrund von Personalnot und Vakanzen hatten sie damals beklagt: Die Stadtverwaltung hatte Anfang März 2022 deshalb die Arbeitsverträge von 25 Mitarbeitern entfristet. Als Elternzeit- und Krankheitsvertretungen hatten sie zuvor nur befristete Stellen gehabt. Eine Jugendamtsmitarbeiterin, die anonym bleiben wollte, hatte zudem schon Ende Januar 2022 beklagt, es gebe in Hannover nicht genügend Schlafplätze für Jugendliche in Not.

Das städtische Jugendamt hat die Jugendlichen und Mitarbeitenden von „Bed by night“ nach eigenen Angaben zwar zunächst in zwei andere Inobhutnahme-Einrichtungen verlegt. So habe man bestehende Plätze sichern und die Belastungen der Mitarbeitenden reduzieren können, heißt es. Dennoch will man „Bed by night“ jetzt aber offenbar bereits in der zweiten Januarwoche wieder öffnen – und zieht dazu für einen befristeten Einsatz kurzfristig Mitarbeiter aus dem gesamten Fachbereich zusammen. Insgesamt zwölf Fachkräfte werden gesucht.

Stadt muss Inobhutnahmen sicherstellen

Bei der Inobhutnahme von Jugendlichen in Krisensituationen handele es sich um eine hoheitliche Aufgabe, die Hannover sicherstellen müsse, schreibt die Stadtverwaltung. Die „Task Force Bed by Night“ diene der Aufrechterhaltung des Inobhutnahme-Systems in Hannover und sei von elementarer Bedeutung zur Wahrung des Kinderschutzes, heißt es in einem Brief der Fachbereichsleitung an die Mitarbeiter. Er liegt dieser Zeitung vor. Aufgrund der bundesweit schwierigen Lage in der Jugendhilfe konkurriere man mit allen örtlichen Jugendämtern um freie Plätze und müsse zwingend weitere Plätze in Hannover schaffen. Konsequenz der internen Personalakquise könne sein, dass andere Jugendeinrichtungen oder Spielparks mit eingeschränkten Öffnungszeiten arbeiten müssten, heißt es von Seiten der Stadt.

Jugendamt nimmt 771 Kinder im Jahr 2021 in Obhut Der Kommunale Sozialdienst hat 771 Inobhutnahmen im Jahr 2021 vorgenommen. Das geht aus dem städtischen Sachstandsbericht Inobhutnahmen hervor, der im März 2022 im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde. Die Zahl sei um 11 Prozent gegenüber 2020 gestiegen, heißt es weiter. Wie viele Kinder und Jugendliche in Hannover zur Zeit auf der Straße leben und wie alt sie sind, konnte die Stadtverwaltung nicht sagen. Dazu würden keine Daten erhoben, hieß es. Bei der Gründung des Projekts im Jahr 1996 schätzte das Jugendamt Hannover die Zahl der Straßenkinder in Hannover auf 100 bis 150. Manche seien zwölf, die meisten 15 bis 18 Jahre alt, hieß es damals. Bed by night, nach städtischen Angaben eine Inobhutnahme-Einrichtung mit acht Plätzen zur Versorgung von Jugendlichen und Straßenkindern, ist ein niedrigschwelliges Angebot, das für Jugendliche ganzjährig rund um die Uhr eine Grundversorgung sicherstellt und ihnen Beratung und Hilfe zur Änderung ihrer Lebens­situation bietet. Die Einrichtung wird mit Hilfe von 5,5 Stellen für pädagogische Fachkräfte und zwei Sozialarbeitern im Anerkennungsjahr betrieben. Sie kostet im Jahr rund 800.000 Euro.

In dem Straßenkinder-Projekt werden offenbar seit einiger Zeit verstärkt sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Obhut genommen. Dass ihre Zahl steige, sei neben dem Fachkräftemangel ein Grund für den aktuellen Engpass. Dazu komme, dass viele Jugendliche für einen längeren Zeitraum in den Inobhutnahme-Einrichtungen blieben, weil es an Anschlussmaßnahmen fehle, heißt es weiter. Das Problem betreffe den Jugendschutz bundesweit.