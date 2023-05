﻿Molotowcocktail auf Moscheegebäude: Hannover zeigt Solidarität

Hannover. Ali Simsek serviert seinen Gästen Köfte und Gyros, der 43-Jährige hat sein Restaurant „Nefis“ am Weidendamm geöffnet, als wenn nichts wäre. Dennoch gibt es an diesem Dienstag nur ein Thema hier. Der mutmaßliche Brandanschlag in der Nacht, der aber vermutlich der Moschee im Obergeschoss des Gebäudes galt. Simsek selbst ist beim Bedienen seiner heute wenigen Gäste auch nicht wohl in seiner Haut. „Selbst einige Stammgäste sind nicht gekommen. Aber was soll ich machen? Ich kann doch nicht hier schlafen!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Simsek ist sich allerdings auch sicher, dass der Täter – oder waren es mehrere? – nicht ihn oder sein Restaurant im Auge hatte. „Da oben ist der Gebetsraum“, sagt er und zeigt auf den ersten Stock des gelben Backsteingebäudes über seinem „Nefis“. Zeigt dorthin, wo ein oder zwei Molotowcocktails die Scheibe seines Restaurants trafen. Das Feuer breitete sich – glücklicherweise nur außerhalb – rasend schnell aus, wie ein Video aus dem Innenraum des Restaurants zeigt. Die Markise vor dem Haus, mehrere Tische und Stühle aus Polyrattan vor dem Gebäude wurden zerstört. „Wir hatten hier zuvor noch eine friedliche und fröhliche Feier über vier Tage“, sagt Simsek. „Nicht auszudenken, wenn das dann passiert wäre.“

Nach der Tat: Vertreter der jüdischen, türkischen und christlichen Religionen treffen sich in der Moschee. © Quelle: Tobias Wölki

Ein Helfer, möglicherweise ein Nachbar, löschte den Brand mit einem Feuerlöscher und rief die Polizei und Feuerwehr. „Wir würden uns sehr freuen, wenn er sich bei uns meldet“, sagt Recep Bilgen, Vorsitzender des Landesverbandes der Muslime in Niedersachsen, Schura. „Wir möchten uns dafür bedanken, dass er geholfen hat. Das Feuer hätte übergreifen und das Gebäude zerstören können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Anteilnahme

Bilgen sitzt am Tag nach der Tat mit türkischen und deutschtürkischen Freunden, Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten, Martina Machulla von der CDU-Landtagsfraktion sowie Vertretern anderer religiöser Glaubensrichtungen zusammen. Wolfgang Reinbold, Beauftragter für Kirche und Islam der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Michael Fürst, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde und die türkische Vize-Konsulin Ezgi Ertan Bayram sitzen gemeinsam im Büro der Milli-Görus-Moschee – alle sind schockiert von dem mutmaßlichen Anschlag.

Gemeinsam in der Moschee am Weidendamm : Die türkische Vizekonsulin Ezgi Ertan Bayram (links) und CDU-Landtagsabgeordnete Martina Machulla. © Quelle: Tobias Wölki

„Der sich 30 Jahre nach Solingen ereignet hat“, wie Bilgen betont. Bei dem rechtsextremen Brandanschlag von Solingen (NRW) starben am Morgen des 29. Mai 1993 fünf türkischstämmige Menschen. „Die jüdische Gemeinde ist von einem solchen Attentat sehr betroffen“, sagt Fürst. „Was hier passiert, ist keine Angelegenheit, die nur die Muslime betrifft. Das betrifft uns Juden genauso wie Christen. Und das ist eine deutsche Angelegenheit und keine türkische. Solche Taten richten sich gegen uns alle, da stehen wir – wie immer - zusammen“, macht Fürst klar.

Kein Sicherheitsschutz für Moscheen

Recep Bilgen ist dankbar für die Solidarität und Anteilnahme für die seit 41 Jahren hier existierende Moscheegemeinde – und wünscht sich mehr Sicherheit für die Gläubigen. „Keine der 20 Moscheen in Hannover erhält Sicherheitsschutz, es gibt keine definierten Sicherheitsmaßnahmen.“ Und das, obwohl es durchaus Bedrohungen gäbe – von allen möglichen Seiten. Und obwohl sich Anschläge häuften, wie auch Wolfgang Reinbold berichtet. „Gerade erst gab es einen Brandanschlag in Dresden. Erst dort, dann hier“, sagt er und fügt hinzu: „Auch wenn wir froh sind, dass es bisher in Hannover kaum solche Fälle gibt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erschüttert: Wolfgang Reinbold und Recep Bilgen schauen sich die Schäden an. © Quelle: Petra Rückerl

Das bestätigt Bilgen. „Bisher gab es keine Probleme mit der Nachbarschaft, auch nicht mit der Gesellschaft in Hannover.“ Dass die Tat 30 Jahre nach Solingen geschah, nennt aber auch Fürst „bezeichnend. Das zeigt eindeutig eine bewusste Aktion“. Bilgen verweist darauf, dass die „polizeilichen Ermittlungen bisher keinen Hinweis auf irgendeine Richtung ergeben haben. Auch wir können nicht sagen, aus welcher Ecke das kam. Aber Solingen steht im Raum.“

Waren es Erdogan-Gegner?

Gastronom Ali Simsek denkt ebenfalls, dass die Molotowcocktail-Würfe einen politischen Hintergrund haben. „Das war doch gleich nach der Wahl“, sagt er und meint die Wiederwahl des umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er zuckt mit den Schultern: „Was soll das, meine Familie lebt hier seit 60 Jahren in Frieden. Das braucht doch keiner.“

Der Dolmetscher Orhan Akdag zitiert seinen Lieblingsdichter Goethe: „Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen: Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.“

Zitiert Goethe: Dolmetscher Orhan Akdag möchte, dass das Abend- und Morgenland gemeinsam gegen Gewalt handeln. © Quelle: Tobias Wölki

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Also, so schließt Akdag lächelnd, sei man so verbunden, dass man zusammenhalten müsse gegen Terrorismus. „Egal, welcher Art.“

Die Top-Nachrichten für Hannover am Morgen zum Hören





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .





HAZ