﻿Getöteter Halim Dener bekommt Infotafel auf Steintorplatz

Hannover. Zeitlicher Zufall? Oder Absicht, dass die hannoversche Ratspolitik gerade dann über eine Gedenktafel für Halim Dener nachdenkt, wenn im Ballhof Zwei der Fall des jungen Mannes inszeniert wird, der am 30. Juni 1994 auf dem hannoverschen Steintorplatz als 16-Jähriger starb, nachdem er von einer Polizeikugel getroffen wurde? Fakt ist jedenfalls: Auf exakt jenem Steintorplatz kommt eine Infotafel für Dener, die aber erst 2024 aufgestellt wird. Denn dann jährt sich sein Todestag zum 30. Mal. Die Politik hat die Infotafel im Kulturausschuss am Freitag einstimmig beschlossen – innerhalb der rot-grünen Koalition hatte es zuvor noch kontroverse Debatten gegeben, denn die SPD lehnt die Tafel ab.

Das Thema Halim Dener bewegt noch immer, auch 30 Jahre nach seinem Tod. Auf der Bühne von Ballhof zwei erfährt der Besucher von den ideologischen Grabenkämpfen der migrantischen Communitys: von der türkischen Seite, die Dener als Terroristen brandmarkt, und von der kurdischen, die ihn als Freiheitskämpfer vereinnahmen möchte. Genau diese Debatte, argumentativ wohl noch immer nicht auserzählt, setzte sich im politischen Rahmen fort.

Grüne wollten schon vor Jahren einen Halim-Dener-Platz

Und wenn man weiß, dass sich die Grünen im koalitionsinternen Streit um die Gedenktafel gegenüber der SPD zuvor durchgesetzt hatten, die die Tafel nämlich nicht haben will, weil Halim Dener eben immer noch polarisiert in der migrantischen Community, ahnt man, wie intensiv die kulturpolitische Sprecherin der SPD, der gebürtigen Türkin Belgin Zaman, um die richtigen Worte gerungen hat in dieser politisch dann aber sehr neutralen und emotionslosen Diskussion.

Die Grünen hatten es vor einigen Jahren schon über den Stadtbezirksrat Linden-Limmer erreicht, dass ein namenloser Platz im Stadtbezirk nach Halim Dener benannt wird, doch der damalige OB Stefan Schostok (SPD) legte kraft seines Amtes ein Veto ein, nachdem die Polizeibehörde vor der Namensnennung gewarnt hatte. Nun kommen die Grünen doch noch zur öffentlichen Ehrung des damals 16-Jährigen. „Der Tod von Halim Dener und die Diskussion darüber gehört zur hannoverschen Stadtgeschichte, und bislang hat die Stadt noch keinen angemessenen Umgang damit gefunden“, sagte Liam Harrold, der kulturpolitische Sprecher, nun im Ausschuss. Die geplante Infotafel auf wissenschaftlicher Basis verstehe sich als Grundlage für einen Diskurs, der über den Tod des 16-Jährigen weiter geführt werden müsse.

Vorwurf: Halim Dener ist für viele Gruppen zum Fetisch geworden

„Unser Interesse ist es“, fuhr Zaman fort, „darüber aufzuklären, was damals passiert ist. Jemand ist in Hannover durch eine Polizeikugel zu Tode gekommen. Illegal aufgehängte Plakate rechtfertigen keinen Schusswaffengebrauch.“ Die SPD unterstütze den Vorstoß, weil die Infotafel keine Betrachtung der Geschehnisse allein aus Opfersicht vornehme. „Deshalb ist die Polizei bei der Ausarbeitung des Textes mit dabei.“ Wie auch Vertreter der kurdischen Community in Hannover, auch das ist Teil des verabschiedeten Antrags. Ein Vorstoß der Linken, die Polizeidirektion durch die Polizeigewerkschaft als mitarbeitende Institution auszutauschen, fand keine Mehrheit.

Bruno Adam Wolf (Piraten) hatte noch kritische Worte gefunden, denn für viele Gruppen sei Halim Dener „zum Fetisch geworden, aus dem politischer Profit geschlagen wurde“. Von allen Seiten müsse man dezenter mit dem Fall umgehen, forderte er. „Allerdings war der Antrag längst überfällig.“ Joana Zahl (Die Partei & Volt) sagte, die Infotafel sei eine Erinnerung an den vermeidbaren Tod eines jungen Mannes. Mit dieser Tafel würde man die Diskussion darüber am Leben erhalten.