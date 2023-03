Ein Streit vor einer Bar am Vahrenheider Markt ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert: Ein Mann hat einen 26-Jährigen mit einem Stich am Hals verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Unbekannter sticht 26-Jährigem vor einer Bar in Hannover in den Hals

Hannover. Eine Auseinandersetzung vor einer Kneipe in Vahrenheide ist in der Nacht zu Sonntag mit Stichverletzungen geendet. Das 26-jährige Opfer musste mit schweren Verletzungen am Hals in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter konnte flüchten. Die Polizei Hannover bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) Hannover kam es vor einer Bar am Vahrenheider Markt gegen 22.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern. Als der Streit handgreiflich wurde, habe der unbekannte Täter mit einem Gegenstand in den Hals des 26-Jährigen gestochen. Dieser habe schwere Verletzungen erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr“, sagt Anne Wellhöner, Sprecherin der Polizei Hannover. Derzeit sei noch unklar, mit welcher Tatwaffe der Täter zugestochen habe.

Mutmaßlicher Täter ist flüchtig

Obwohl die alarmierten Einsatzkräfte sofort nach dem mutmaßlichen Täter suchten, konnte dieser fliehen. „Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen“, sagt Wellhöner. Auch eine Beschreibung des Täters liege der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. „Das Opfer wird derzeit noch behandelt und ist noch nicht vernehmungsfähig“, so Wellhöner. Der ZKD ermittele wegen versuchten Totschlags.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei sucht nach Hinweisen

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat beziehungsweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter derTelefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.