﻿Hannover nachkoloriert: Der Schützenausmarsch von 1903 bis 1989

Hannover. Das Bildarchiv der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse ist gefüllt mit historischen Fotos. Darunter sind auch unzählige Aufnahmen der vielen Schützenausmärsche. Aber wie damals eben üblich: alles in Schwarz-Weiß. Angesichts der jetzt startenden 494. Auflage des Schützenfestes haben wir deshalb die schönsten Bilder herausgesucht – teils von 1903 – und sie mit Künstlicher Intelligenz (KI) nachkoloriert. Herausgekommen sind fröhliche Momentaufnahmen des Treibens entlang der Festroute im Wandel der Zeit.

Für unser Projekt haben wir das KI-Tool „Img2Go“ gewählt. Die Software, die mit jeder Berechnung dazulernt, vergleicht die einzelnen Grauschattierungen der Fotos. Anhand dieser Daten berechnet die KI beispielsweise die Farben der Kleidung, die die Menschen im Foto tragen. Naturgemäß ist das Programm nicht frei von Fehlern, außerdem sind die Aufnahmen teils mehr als ein Jahrhundert alt. Vor allem mit der Farbe Rot hat die KI offensichtlich ihre Schwierigkeiten. Doch das Ergebnis lässt sich durchaus sehen. Und: Sie können das Original direkt mit der Farbversion vergleichen. Bewegen Sie dafür einfach den Schieber in der Mitte der Aufnahme nach rechts oder links.

1979: Schmalstieg vor dem Neuen Rathaus

Er ist erst wenige Meter unterwegs, die Amtskette des Oberbürgermeisters sitzt: Das damalige und langjährige Stadtoberhaupt Herbert Schmalstieg (SPD) marschiert bei einem der vielen Jubiläums-Schützenausmärsche mit: 1979 feiert das größte Schützenfest der Welt seinen 450. Geburtstag. Eingefangen hat den Moment Fotograf Gerhard Stoletzki.

1954: Menschenmasse am Kröpcke

Der Schützenausmarsch kommt am Kröpcke des Jahres 1954 vorbei. Es steht noch das alte Café, im Hintergrund der Aufnahme von Wilhelm Hauschild ist das Opernhaus zu sehen – und auf der Fahrbahn die Schienen der Straßenbahn.

1903: Volksfest an der Marktkirche

Das Neue Rathaus steht noch nicht, das – inzwischen – Alte Rathaus an der Marktkirche ist festlich geschmückt. Wir schreiben das Jahr 1903, die Aufnahme stammt von Karl J. Wunder. Die Menschenmenge drängt sich hinter den Absperrungen, sogar aus den Fenstern der umliegenden Gebäude jubeln Familien.

1985: Die Niedersachsenmeute

Auf Augenhöhe mit den mindestens 15 Beagle-Hunden: Fotograf Jockel Finck lichtet die sogenannte Niedersachsenmeute 1985 auf der Burgstraße in der Altstadt ab. Die am Schützenausmarsch teilnehmenden Jägerinnen und Jäger lassen sich derweil von Pferden die Strecke entlangtragen.

1974: Fröhliches Winken

Wilhelm Hauschild fängt diesen Moment beim Schützenausmarsch 1974 nahe dem Neuen Rathaus ein. Die Männer lächeln fröhlich und winken mit Blumensträußen in die Kamera. Auf einem Laternenpfahl ist sogar noch der Wegweiser gen Niedersachsenstadion zu erkennen, in dem in diesem Jahr ein Teil der Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wurde – bei der die Bundesrepublik ihren zweiten WM-Titel errang.

1981: Regelmäßig saubermachen

Der Schützenausmarsch ist nicht für jeden eine Freude. Während die Mehrheit feiert, bedeutet der Zug für den einen oder anderen auch Arbeit: etwa für diesen jungen Mann am Landtag. Er ist mit Fahrrad, Anhänger und Schaufeln unterwegs, um 1981 die Hinterlassenschaften der Polizeipferde zu beseitigen. Das Foto stammt von Herbert Rogge.

1962: Hoher Besuch

Viktoria Luise (mit Blumen in der Hand), Herzogin von Braunschweig und Lüneburg, nimmt den Schützenplatz 1962 in Augenschein. Sie schlendert unter anderem mit dem damaligen Oberbürgermeister August Holweg (3. v. r.) an einer Geisterbahn vorbei, genau in diesem Moment drückt Wilhelm Hauschild auf den Auslöser. Die Adlige – mit vollem Namen Viktoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte von Preußen – war bis zum Abdanken ihres Mannes Herzog Ernst August die letzte Herzogin Braunschweigs. Im Dezember 1980 starb Viktoria Luise im Alter von 88 Jahren in Hannover.

1984: Gäste aus Japan

1984 machen Gäste aus dem japanischen Hiroshima beim Schützenausmarsch in Hannover mit, bildtechnisch eingefangen von Viola Hauschild. Die Stadt wurde ein Jahr zuvor Partnerstadt Hannovers. Die Frauen und Männer genießen sichtlich die Stimmung auf dem Weg zum Schützenplatz, die Teilnehmerin in der ersten Reihe trägt sogar ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Gruß vom Schützenfest Hannover“.

1950: Ein langer Tross

Noch einmal der Kröpcke, dieses Mal von oben und im Jahr 1950: Die Menge wartet die komplette Straße entlang, sogar aufs Dach des Cafés sind zwei Personen geklettert. Im Schützenzug laufen nicht nur Menschen mit, sondern auch Pferdekutschen und Lastwagen beteiligen sich am Treiben. Fotograf auch hier: Wilhelm Hauschild.

1989: Imposante Kutsche

Bier darf beim Schützenfest nicht fehlen – und entsprechend auch nicht die Bierkutschen. 1989 ziehen sechs eindrucksvolle Brauereipferde die festlich geschmückte und mit Fässern beladene Kutsche der Gilde-Brauerei durch die Stadt. Nebenher laufen Mitarbeiter und passen auf, dass niemand unter die Räder gerät. Den Moment eingefangen hat Rainer Dröse.

