﻿Party-Parolen mit Culcha Candela auf der Plaza

Hannover. Das Plaza-Festival ist vielleicht Hannovers letzter Sommergruß: Noch einmal stellt sich Feierlaune mit Leichtigkeit ein, noch einmal genießt man gemeinsam ein mildes Musikwochenende. Die NDR-Show macht am Freitag, 9. September, den Anfang, und löst die Vorfreude einer warmen Spätsommerwoche ein.

Klan spielen angenehme Sounds für die gleißende Expo Plaza

Um 14 Uhr geht es los, ein familiäres Publikum trudelt ein. Den späten Mittag bestreiten die Indiepop-Brüder von Klan, das sind angenehme Sounds für die gleißende Plaza. Bühne und Buden spenden Schatten. Und den sollte man auch suchen, denn das volle Programm verlangt Energie: Bis in die Nacht gibt es Musik geben, von Hochkarätern, Popgaranten und Durchstartern.

Feierlaune mit Leichtigkeit: Die Fans genießen das Open-Air-Festival auf der Expo Plaza. © Quelle: Nancy Heusel

Im Anlauf auf die Konzerttage gab es eine schöne und eine ärgerliche Überraschung: Mit Peter Fox kam vor einigen Wochen ein Superstar dazu, mit Rita Ora sprang vor ein paar Tagen ein Superstar ab. Deren Lücke füllen sollen SDP mit ihrem Abiparty-Sound. Persönliche Gründe kamen für Ora dazwischen. Wenn nicht die Vorfreude, mindert die Absage natürlich die Strahlkraft, denn das deutsche Fun-Duo beliefert doch eher den Bierkönig statt BBC One. Als internationale Vertreterin liefert immerhin Ellie Goulding des Abends ihre verkopfte Popmusik, während nachmittags erst einmal die gute Laune regiert.

Ein Kessel eigener Hits mit Culcha Candela

Culcha Candela starten mit Party-Parolen: „Alle Hände gehen hoch, wann nicht jetzt, wann dann“. Mit DJ, Perkussion und den drei Frontmännern leiten die Berliner gewieft Mitsingparts ein, spielen Coverschnipsel an und bedienen sich aus einem Kessel eigener Hits. Die Arme schwenken zu „Berlin City Girl“, bei „Von Allein“ üben Band und Publikum einen Synchrotanz ein, mit in lila wirbelnden Tänzerin ist das ein Ausflug in die Liveatmosphäre der deutschen Nullerjahre. Zur Salsa-Version von „Hamma“ bimmelt die Kuhglocke, zusammen buchstabiert die Plaza den Songtitel. „Monster“ funktioniert nach dem gleichen Prinzip, die Culchas bewegen sich wie selbstverständlich zwischen den Routinen der Beachclub-Animation und dem Kindergeburtstag — bis ganz zum Ende, da gibt es noch eine Ansage gegen „demokratiefeindliche Arschgeigen“ und für ein gemeinsames Zusammenleben.

Aparter Auftritt: Sängerin Lea verteilt Herzchen und tanzt befreit auf der Bühne. © Quelle: Nancy Heusel

Das erntet Zustimmung, denn auch auf der Plaza ist es harmonisch, auch wenn es sich an den Wellenbrechern nunmehr drängt. Lea hat ein stimmungsvolles Banner mitgebracht, vor einem schwarzgold-abstrakten Foto legt ihre dreiköpfige Band los. Ein elektronisch komprimierter Beat trifft auf Synths, die eine leichte Melancholie verbreiten, dazu kommt Lea und haucht den Text von „Aperol im Glas“. Die Sängerin zeigt ein Herzchen an ihre Crew und die Fans, im Midtempo geht es weiter. „Treppenhaus“ und „Drei Uhr nachts“ erzählen Liebesgeschichten in etwas austauschbaren Zeilen, dazu tanzt Lea befreit über die Bühne, und ihr Gitarrist übernimmt den Mark-Forster-Gesangspart.

Lea kommt mit aparter Performance daher

Ihre Performance ist ein wenig aparter als der vorherige Partystarter, den Stimmungswechsel gehen die Besucher auf der Plaza mit, lassen sich berieseln und spenden Applaus für sich selbst: „Ohne euch wäre es hier ganz schön leer“, sagt Lea, die „Hannover“ in die meisten Texte einbaut. Für einen Song kommt überraschend Bosse auf die Bühne und singt mit Lea und Klavierbegleitung. Nach der Akustikeinlage macht Bosse einen Knicks für seine Partnerin. Die kommt bei „7 Stunden“ fast ins Rappen, ihr Feature Capital Bra ist aber heute nicht dabei — da hat Hannover wohl den besseren Duett-Deal bekommen. „Leiser“ singt dann die Plaza mit ihrer Sängerin, die sich danach in die ersten Reihen vorwagt. Ein bisschen Konfetti ist am frühen Abend schon gefallen, aber die große Starpower kommt noch — und trifft auf ein gut aufgelegtes Plaza-Publikum.

