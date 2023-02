﻿NDR-Bigband spielt in der IGS Roderbruch mit Schulbands

Roderbruch. Es muss schon etwas Besonderes geboten worden sein, wenn die Eingangshalle der IGS Roderbruch fast aus allen Nähten platzt. Die NDR-Bigband ist zu Gast, um mit den Schulbigbands Missing Link und Heros ein Konzert zu veranstalten. Schon vor Beginn ist die Atmosphäre gut, die vielen Zuschauenden freuen sich sichtbar auf das Ereignis. Janes Burmester, Leiter der Heros, zeigt sich euphorisch: „Die Vorfreude überwiegt, aber eine kleine Anspannung ist schon da.“ Manche Schülerinnen und Schüler seien nervös.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zwei Mitglieder der NDR-Bigband waren zuvor bei einem Workshop an der Schule, um mit den Schulbands zu proben. Sie haben vorher einmal zusammengespielt“, erzählt Lehrer Lennart Janzen, der Missing Link leitet. Pünktlich geht es dann für alle Zuschauenden in die Aula. Es ist so voll, dass nicht alle einen Platz finden. Als die beiden Schulbands die Bühne betreten, brandet großer Applaus auf. Dem ersten Lied „I’m so excited“ folgen viele weitere Stücke, zum Beispiel „Skyfall“. Die Jahrgangsstufen 4 bis 13 sind in der Band vertreten, ein Altersunterschied ist beim Musizieren der Schülerinnen und Schüler aber nicht spürbar. Zu dem Lied „Sweet Dreams“ betreten dann die beiden Mitglieder der NDR-Bigband die Bühne, die vorher einmal zum Proben da waren. Anschließend gibt es stehende Ovationen vom Publikum. Nach einer Dreiviertelstunde geht es dann erstmal in die Pause.

„Einfach ein Genuss“

„Es war einfach genial“, freut sich Burmester. Bei den ersten zwei, drei Stücken seien die jungen Musikerinnen und Musiker noch etwas nervös gewesen. Das habe ich mit der Zeit aber gegeben. „Gerade nach den Corona-Jahren ist die Atmosphäre gut“, sagt der Bandleiter. Auch die Bandmitglieder, die 15-jährigen Schüler Elias Benkmann, Can Plümer und Kaya Plümer zeigen sich beeindruckt. „Es war sehr interessant, eine unglaubliche Atmosphäre. So ein großes Konzert in der Schule zu geben, das ist was Großes“, so Benkmann. Es sei besonders, mit den Musikerinnen und Musikern der NDR-Bigband zusammenzuspielen, stimmen ihm die Plümer-Brüder zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Pause geht es zurück in die Aula. Unter großem Beifall betritt die NDR-Bigband die Bühne. Der Leiter des Ensembles, Jörn Marcussen-Wulff, lobt den Auftritt der Schülerinnen und Schüler als „ein wunderschönes erstes Set“. Es mache ihm viel Freude, so junge Menschen mit so viel Spaß Musik spielen zu sehen. Auch während die NDR-Bigband spielt, applaudiert das Publikum begeistert. Nach 45 Minuten sind auch die Jazz-Profis mit ihrem Auftritt am Ende angelangt – und auch jetzt hält es keinen Zuschauer und keine Zuschauerin auf dem Stuhl. „Das war fantastisch“, sagt Janzen nach dem Konzert, „einfach ein Genuss.“